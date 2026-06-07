タレントの辻希美が７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえとコラボし、子育てについてトークする中、悩みを明かした。

辻は２００７年に俳優の杉浦太陽と結婚し、昨年には第５子を出産。子育てに向き合う中「常に気を張って生活はしていると思います。自分が倒れちゃいかんっていうのはすごく思う」と告白。「だから寝られないっていうのもある」と明かした。

これにくわばたは「辻ちゃん、考え方変えたほうがいいかも。じゃないと、本当に倒れちゃうよ」と心配を寄せたが、辻は「わかるんですけど、自分が子供にやってあげられるのは今しかできないと思うと、全部やってあげたいんです」と話す。

続けて「でも、確かに子供たち、たぶん家を出たら何もできない。でも実際、自分が何もできなくて家出ても、できるようになったから、大丈夫かなっていうのも思う」と悩みは尽きない。

くわばたが「（将来）娘さんが結婚して家の事を１日中やってるってなったら、ちょっとはゆっくりしなって言いたくならない？」というと、これには「なります」と即答。くわばたは「それだよ。自分の時間を持ってよ」と伝え「子供のご飯は今しか食べさせられないっていうけど、結構（今後も）何回もあるやん」と励ましていた。