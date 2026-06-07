現地6月6日、英エプソム競馬場でG1・英ダービー（芝2410m）が行われ、R.ウィーラン騎乗のクリスマスデー（牡3・愛・A.オブライエン）が優勝した。

雨の影響で重馬場のなか、クリスマスデーは道中2番手を追走。直線では馬場の中央から力強く抜け出し、後続に2馬身3/4差をつけて快勝した。勝ちタイムは2分43秒75（重）。

これでエイダン・オブライエン調教師は英ダービー史上初の4連覇を達成。同レース通算12勝目となった。また、父キャメロットは2012年の英ダービー馬で、父子制覇も達成した。2着にはモルティーズクロス、3着にはジェームズジェイブラドックが入った。

一方、1番人気に支持されたベンヴェヌートチェッリーニはスタート時に左後肢がゲートへ引っかかる不利を受けて後方からの競馬となり10着入線。レース後、裁決委員が「公正なスタートではなかった」と認定し、同馬はノンランナー（出走取り消し）扱いとなった。