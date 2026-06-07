GRe4N BOYZの全国ツアー＜イマーシブライブシアター2026「”The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞が6月6日、埼玉・サンシティ越谷市民ホール大ホールで幕を開けた。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

GRe4N BOYZのライブは「イマーシブライブシアター」と呼ばれる音楽ライブとシアター要素を融合した没入型ライブが特徴だ。クイズやダンス、大玉転がしなど、まるでテーマパークのような独自の演出で、子どもから大人まで全世代の観客を毎回夢中にさせている。

会場内のグッズエリアにもお祭り気分を盛り上げる仕掛けが随所にあり、開演前から飽きさせない工夫が凝らされている。さらに今年は3Dメガネを装着して楽しむ前代未聞の3D映像演出が新たに導入され、全国43会場で繰り広げられる。

ツアー初日のサンシティ越谷市民ホールには地元のファンをはじめ、遠方からも多くのファンが駆けつけた。

岩手から来たという20歳の男性は「GRe4N BOYZになってから欠かさずライブに来ています。今年1月のLABOで初めて3Dライブを観て、今までにない感覚にハマりました」と話す。岡山から来たという30代の男性は「3Dでメンバーが飛び出してきて、臨場感が増しましたね。今日はダンサブルナンバーをどこで披露してくれるか楽しみにしています」と期待を膨らませた。

「ダンサブルナンバー」とは、セットリストの中から1曲、会場全体でダンスをする楽曲のこと。開演前にも各会場のロビーなどでファンが集まり、集合写真を撮りながらダンスを楽しむ、彼らのツアーではおなじみの光景だ。今回のツアーでは、日本テレビ系『ZIP!』の新テーマソングに起用された「ペリドット」がダンサブルナンバーに選ばれた。日常の朝をワクワクした冒険に変えるような明るい歌詞と、キャッチーで疾走感あふれるメロディが朝にぴったりの一曲で、ファンはどのタイミングで披露されるか毎回楽しみにしているという。

朝早くからグッズエリアには最新グッズを求める⾏列ができ、フォトスポットやメンバーへの寄せ書きコーナー、メンバーのサイン入りグッズが当たるガチャガチャコーナーも⼤盛況。会場はすでに熱気に包まれていた。

開演時刻を迎えると、観客は 3D 眼鏡を装着しペンライトを緑⾊に切り替えて臨戦態勢を整える。「盛り上がる準備はできてますかー！」とメンバーから元気な声が⾶ぶと、1 階席・2 階席の観客が⼀⻫に⽴ち上がり、HIDE の「声を聞かせろー！」という叫び声とともに⼤歓声が起こった。そして「JUMP」の巨⼤な 3D ⽂字がぴょんぴょんと跳ねると、観客も⼀体となってジャンプした。

「全てを出し切って楽しんでいきましょう」「始めようか！」の合図で 1 曲⽬が始まり、会場のボルテージは⼀気に最⾼潮に達した。

ライブコーナーでは最新アルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』収録のフレッシュなナンバーをはじめ、「愛唄」や「歩み」といった代表曲も次々と披露された。ダンサブルナンバー「ペリドット」も絶妙なタイミングでパフォーマンス。会場全体が体を揺らしながらダンスを楽しんだ。なかでも「キセキ」では、ツアー初⽇の興奮の中で会場が⼀つになる⼤合唱が響き渡り、この⽇最⼤の感動の場⾯となった。

今回の⽬⽟でもある 3D 映像は、今年１月に開催されたファンクラブ限定ライブからさらにバージョンアップした。メンバーの繊細な動きや美しいグラフィックに随所で進化が⾒え、⾶び出すアクションも随所に散りばめられている。⽬の前にメンバーが迫ってきたり、顔に何かが当たるような驚きの演出も遊び⼼たっぷりだ。「今年は 3D ですから！ みんなも⾶び出して来いよ！」と観客をあおった。

するとここで、イマーシブライブシアターに欠かせないかわいらしい緑色の鳥のキャラクターがスクリーンに登場し、ライブと並行して謎解きの冒険が幕を開けた。さらに今回は物語の重要な場面でスペシャルゲストとして声優の山寺宏一氏が登場。予告はされていたものの、意表を突いた登場シーンに会場は大いに沸いた。この先のツアーでぜひ体感してほしい。またツアータイトルに刻まれた謎の文字「ZA」に込められた意味も、ライブ終盤に明らかにされた。

大歓声の中、約2時間を超えるライブが幕を閉じた。

終盤、メンバーが「僕らを取り巻くいろんな声に困惑して、耳を閉ざして歩いたこともありました。でも心まで閉ざすことがなかったのは、この仲間とみなさんがいたからです」とデビュー当時を振り返り、ファンへの感謝を口にした。

グループ結成時から顔を隠して活動するという信念を貫き、試行錯誤を重ねながらファンとのつながりを模索してきた。その末にたどり着いたイマーシブライブシアターという新たな形。完成度は回を重ねるたびに高まっており、それはライブ後のファンの言葉にも表れている。

東北や北関東から集まったという6人組の女性ファンは「顔が見えないからこそ中身がよく見えて、人間らしさを感じる」「顔を出さなくても愛と感謝を歌で伝えてくれるので、つながっている感じがします」「ライブ以外の場面でもメンバーの素が見えることが増えて、より身近に感じます」「一番キュンとするのは『存在しているんだ』って感じる瞬間です。私たちと一緒なんだって思える場面があって、すごく共感します」「顔が見えないからこそ、日常が透けて見える気がします」と口々に語った。

高校生のころからライブに通っているという関西出身の20代男性は「普通のアーティストは幕が上がると歓声が起きますけど、GRe4N BOYZは幕が下がると盛り上がるんです。顔が見えないのに、歌詞と歌でこんなに熱くなれるライブは他にないと思います。今日は3Dで過去最高の臨場感でしたし、メンバーの人柄も伝わってきました」としみじみと語った。

全国ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「”The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞は、本公演を皮切りに10月まで全国43公演を開催。チケットの詳細は公式HPをチェックしてほしい。

Text：福嶋剛

Photo：Morishita Tokihiro

◾️＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞

詳細：https://gre4n-boyz.com/news/218 2026年

6/6(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6/7(日) 茨城・取手市民会館

6/14(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

6/20(土) 福島・いわき芸術文化交流館アリオス→アルパイン大ホール

6/21(日) 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

7/4(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール

7/5(日) 東京・福生市民会館 大ホール

7/11(土) 岐阜・土岐市文化プラザ 大ホール

7/12(日) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

7/18(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

7/19(日) 滋賀・大津市民会館 大ホール

7/20(月・祝) 神奈川・KT Zepp Yokohama

7/25(土) 島根・出雲市民会館 大ホール

7/26(日) 岡山・倉敷市民会館

8/1(土) 山口・下関市民会館 大ホール

8/2(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8/8(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

8/9(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール

8/11(火・祝) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

8/15(土) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

8/16(日) 愛知・Zepp Nagoya

8/22(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8/23(日) 埼玉・和光市文化センター

8/28(金) 北海道・中標津町総合文化会館 大ホール

8/29(土) 北海道・音更町文化センター 大ホール

8/30(日) 北海道・Zepp Sapporo

9/6(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

9/12(土) 富山・新川文化ホール 大ホール

9/13(日) 新潟・新潟テルサ

9/19(土) 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

9/20(日) 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

9/21(月・祝) 福岡・Zepp Fukuoka

9/22(火・祝) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

9/23(水・祝) 愛知・愛知県芸術劇場

9/26(土) 福島・會津風雅堂

9/27(日) 山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

10/3(土) 京都・宇治市文化センター 大ホール

10/4(日) 大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）

10/10(土) 広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール

10/11(日) 長崎・諫早文化会館 大ホール

10/12(月・祝) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

10/17(土) 東京・Shibuya LOVEZ

10/18(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール

◾️「ペリドット」

2026年5月22日（金）0時 リリース ▼番組情報

「ＺＩＰ!」 （日本テレビ系）毎週月曜〜金曜 あさ5:50〜9:00放送 ※一部地域を除く

＜総合司会＞ 水卜麻美（日テレアナウンサー）

＜パーソナリティー＞

㊊：瀬戸朝香 ㊋：岡部大 ㊌：戸塚純貴（26年4〜6月） ㊍：山下健二郎 ㊎：阿部亮平

＜解説の先生＞

㊊：後藤達也（経済ジャーナリスト） ㊋：齋藤孝（明治大学教授）

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/zip/

番組公式X ：https://x.com/zip_tv

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/ntvzip/

関連リンク ◆GRe4N BOYZ オフィシャルサイト

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◆GRe4N BOYZ オフィシャルTikTok

Photo：Morishita Tokihiro