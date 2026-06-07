[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(27-28位決定戦)第2戦](クラド)

※16:00開始

主審:菊池俊吾

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 5 中川寛斗

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 18 野嶽惇也

FW 9 有馬幸太郎

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

MF 16 茂平

MF 19 小酒井新大

MF 36 松岡颯人

MF 37 木本真翔

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 15 川井歩

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

DF 49 坂本稀吏也

MF 13 野嶽寛也

MF 14 柳町魁耀

MF 17 寺山翼

FW 9 高橋潤哉

FW 18 横山塁

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 2 イ・ドンヒ

DF 6 山田拓巳

DF 29 相馬丞

MF 7 中村亮太朗

MF 21 田中渉

MF 23 田中祉同

MF 27 榎本啓吾

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

監督

横内昭展