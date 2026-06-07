大分vs山形 スタメン発表
[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(27-28位決定戦)第2戦](クラド)
※16:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 5 中川寛斗
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 18 野嶽惇也
FW 9 有馬幸太郎
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 36 松岡颯人
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 13 野嶽寛也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
FW 9 高橋潤哉
FW 18 横山塁
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 2 イ・ドンヒ
DF 6 山田拓巳
DF 29 相馬丞
MF 7 中村亮太朗
MF 21 田中渉
MF 23 田中祉同
MF 27 榎本啓吾
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
※16:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 5 中川寛斗
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 18 野嶽惇也
FW 9 有馬幸太郎
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 36 松岡颯人
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 13 野嶽寛也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
FW 9 高橋潤哉
FW 18 横山塁
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 2 イ・ドンヒ
DF 6 山田拓巳
DF 29 相馬丞
MF 7 中村亮太朗
MF 21 田中渉
MF 23 田中祉同
MF 27 榎本啓吾
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展