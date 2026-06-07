梅雨に行きたいと思う「埼玉県の旅行先」ランキング！ 2位「大宮鉄道博物館」を抑えた1位は？【2026年調査】
どんよりとした天気が続く梅雨のシーズンは、休日のお出かけ先に頭を悩ませてしまうことも多いですよね。雨の日だからこそ美しく映える絶景スポットや、天候を気にせず快適に過ごせる屋内の名所など、この時期にぴったりの魅力的なロケーションが多数存在します。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「埼玉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「完全な屋内施設なので、梅雨の強い雨の日であっても関係なく、濡れずに一日中たくさんの展示を見て快適に過ごせるからです」（40代女性／鹿児島県）、「展示されている400系新幹線を見てみたい」（20代男性／佐賀県）、「雨でも関係ないし子供も楽しんで行けそうなので」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「室外だけれど雨だからこそ雰囲気が出て行ってみたいと思う」（20代女性／長野県）、「世界観と雨の相性が良い」（40代女性／福島県）、「雨の中でトトロの世界に入り込めて楽しそう」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「埼玉県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大宮鉄道博物館／48票2位に選ばれたのは、鉄道ファンのみならず絶大な人気を誇る「大宮鉄道博物館（鉄道博物館）」です。本物の車両がずらりと並ぶ巨大な屋内展示スペースをはじめ、シミュレータ体験や歴史の紹介など、雨天でも濡れずに快適に楽しめる設備が満載。子ども連れのファミリーから大人まで、夢中になれる屋内名所です。
回答者からは「完全な屋内施設なので、梅雨の強い雨の日であっても関係なく、濡れずに一日中たくさんの展示を見て快適に過ごせるからです」（40代女性／鹿児島県）、「展示されている400系新幹線を見てみたい」（20代男性／佐賀県）、「雨でも関係ないし子供も楽しんで行けそうなので」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：トトロの森／63票見事1位に輝いたのは、狭山丘陵に広がる豊かな自然スポット「トトロの森」でした。梅雨の雨に濡れた木々やシダ植物が瑞々しく輝き、まるで映画のワンシーンのような幻想的で神秘的な緑の世界が生み出されます。雨の日に傘を差して歩くことで、より一層作品の世界観に浸れる特別な体験が多くの票を集めました。
回答者からは「室外だけれど雨だからこそ雰囲気が出て行ってみたいと思う」（20代女性／長野県）、「世界観と雨の相性が良い」（40代女性／福島県）、「雨の中でトトロの世界に入り込めて楽しそう」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)