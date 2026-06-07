2匹が紡ぎ出す“猫と暮らす一日の物語”とは…？マイペースに過ごす猫たちの様子がほほえましいと話題で動画は4万6千再生を突破。「THE幸せな日常」「ファミリーのほんわかな雰囲気がいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：２匹の元保護猫と暮らす夫婦→１日の様子を見てみると…幸せすぎる『穏やかな時間が流れる光景』】

2匹の朝がはじまる

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、共に暮らす2匹の猫の一日を追った動画です。登場するのは、サビ猫の「たぬきち」ちゃんと黒猫の「みちこ」ちゃん。

この日、たぬきちちゃんはみちこちゃんの頭を優しく舐めてあげていたのだそうです。投稿者さんが朝ごはんの用意をはじめると、たぬきちちゃんは期待のまなざしでじっと見つめて待っていたのだとか。しかしいざフードボウルが置かれると、みちこちゃんは即食べはじめるのに対し、たぬきちちゃんはなぜか“すかし気味”にゆっくり歩いていって食べはじめたといいます。さっきまで催促していたのに、このツンデレっぷりについ笑ってしまいます。

自由すぎる行動

投稿者さんが出勤準備をはじめると、なぜか洗面所のシンクの中にみちこちゃんの姿が。水道水を直飲みして満足すると、準備中の投稿者さんをガン見してきたとのこと。

投稿者さんが朝ごはんを食べていると、たぬきちちゃんが膝の上に乗ってきたのだそう。まるで「仕事行かないで」と言っているようで愛くるしい限りです。そんな折にふと見てみると、みちこちゃんはまだ暗がりの洗面所のシンクの中にいたというから驚きです。

態度の変化がジワる

夫さんが2階で筋トレをはじめると、たぬきちちゃんは甘えた声で鳴きながら周りをうろつきはじめたのだとか。みちこちゃんは、なぜか夫さんをスルーする塩対応だったといいます。

夫さんが1階に降りて家事をしていると、さっきまで甘えん坊だったたぬきちちゃんは急激な「スン」、塩対応だったみちこちゃんが甘えん坊に変身したとのこと。“階による性格変化”がいかにも自由な猫らしくて頬が緩みます。夜、2匹は小競り合いしそうになりつつも、結局仲良く並んで晩ごはんを食べたのだそうです。こうして、猫2匹と暮らす一日は穏やかに暮れていったのでした。

投稿には、「ごはん催促顔かわいい」「なんで洗面台好きなのw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。