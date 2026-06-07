ジェイアールバス関東は、JR吾妻線長野原草津口駅から草津温泉バスターミナルを経由して主要ホテルまでを結ぶ実証実験を、6月7日から開始する。

これまで公共交通で草津温泉に宿泊する旅客は、長野原草津口駅から路線バスで草津温泉バスターミナルへ向かった後、各自でホテル・旅館の送迎バスや徒歩で移動する必要があった。今回の実証実験では、長野原草津口駅から主要ホテルまで乗換なしでアクセスできるようになる。草津温泉バスターミナルの混雑緩和や観光客の利便性向上、各宿泊施設の負担軽減も目的としている。運行期間は10月31日まで。

運賃は長野原草津口駅と各ホテル間は大人1,000円。現金および交通系ICカードが利用可能で運賃は後払いとなる。座席定員制で予約不可。

■ダイヤ

長野原草津口駅（14：50）〜草津温泉バスターミナル（15：17）〜ホテル櫻井（15：21）〜草津温泉スキー場（15：24）〜界 草津（15：25）〜草津ナウリゾート（15：27）〜草津スカイランドホテル（15：30）〜草津温泉ホテルヴィレッジ（15：33）

草津温泉ホテルヴィレッジ（10：12）〜草津スカイランドホテル（10：16）〜草津ナウリゾート（10：19）〜界 草津（10：20）〜草津温泉スキー場（10：21）〜ホテル櫻井（10：24）〜草津温泉バスターミナル（10：33）〜長野原草津口駅（10：55）