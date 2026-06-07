最終回目前、ラスト3分で大どんでん返し！不倫容認妻の“意外な決断”に衝撃＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月5日（金）に放送された第7話の終盤では、これまで夫の不倫を容認してきた砂山明菜（映美くらら）が、予想外の行動をとり…。

【映像】明菜が葵の病室を訪れた目的は…

◆「おかげで踏ん切りがつきました」

余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）に不倫がバレてもなお、妻・美月（桜井日奈子）は不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と結ばれることを諦めようとしなかった。

しかし、葵が美月の本性をSNS上で生配信したことをきっかけに、彼女はネット上で大炎上。さらに告発系の動画配信者によって悪行が拡散され、しまいにはケンジの元にも取引先からクレームが入る事態に陥っていた。

さらにケンジの部下が、自分がケンジの不正に手を貸してしまっていたことに気づき、彼を内部告発すると決意する展開に…。この部下から「ケンジを告発する」と聞いた葵は、告発のことをケンジの妻・明菜に教えていた。

すると第7話の終盤、入院中の葵のもとを明菜が訪ねてきた。明菜は「（ケンジの）部下の件、教えてくれてありがとう」と感謝し、「おかげで踏ん切りがつきました」と告げる。

葵が「えっ？」と戸惑うと、明菜は「私離婚することに決めたの。もういい加減向き合わないとね」と離婚届を取り出し、葵に証人の欄に署名してほしいと頼んだ。

これまで夫の不倫を容認してきた明菜が、ここにきてついに離婚を決意する、衝撃的な展開となっていた。