マイケル・ジャクソンを愛してやまない4人のプロが、そのスゴさを語り尽くす！＜EIGHT-JAM＞

6月7日（日）の『EIGHT-JAM』では、マイケル・ジャクソンを特集する。

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全世界累計興行収入はすでに7億ドルを突破――伝記映画『Michael／マイケル』が、まもなく日本でも公開されるマイケル・ジャクソン。

“キング・オブ・ポップ”と呼ばれる彼は、没後およそ17年が経った今も世代を超えて愛され、世界中のアーティストにも多大なる影響を与え続けている。

そこで今回は、マイケル・ジャクソンを愛してやまない4人のプロ、三浦大知、Ayumu Imazu、和田唱、ビッケブランカが集結。「マイケルのココを語りたい!!」というポイントを紹介する。

歌、ダンス、演出…すべてが唯一無二で、圧倒的なクオリティーだったマイケル・ジャクソン。プロたちは一体、どんなところにスゴさを感じているのか？

“進化し続けたムーンウォーク”など、マイケルのスゴさを深く掘り下げながら熱く語り尽くす。

さらに今回は、伝説のライブ映像や、超豪華スターが出演するミュージックビデオ、グループ時代の歌唱映像など、貴重映像も大放出。数々の名作・名パフォーマンスに注目だ。