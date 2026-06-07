＜速報＞渋野日向子は前半イーブンで首位と2打差 畑岡奈紗も全米V争いへ
＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第3ラウンドが進行中。渋野日向子は前半を1バーディ・1ボギーでプレーし、首位と2打差のトータル3アンダー・4位タイで折り返した。
【写真】前傾が浅くなってタテ振りに 渋野日向子の2026年最新スイングを分析
1番パー5で1.5メートルを決め切れずにパー発進。3番で右ラフからショートサイドの4メートルにつけたパットを沈めてバーディを奪った。5番でグリーン手前に外したが難なくパーを拾う。グリーン中央にバンカーがある名物6番パー3では2メートルのチャンスにつけるもパー。安定したプレーを展開していたが、9番で2打目がグリーン手前のバンカーにつかまって寄せきれずに初ボギーを喫した。畑岡奈紗が13ホールを終えて2つ伸ばし、トータル3アンダー・4位タイに浮上。神谷そら、3バーディ・1ボギーの「69」で回った山下美夢有はトータル1アンダー・17位タイにつけている。桑木志帆がトータルイーブンパー・20位タイ。佐久間朱莉がトータル2オーバー、古江彩佳がトータル3オーバーでホールアウトしている。トータル5アンダーの首位にチョン・インジ（韓国）とジェニファー・カプチョ（米国）。トータル4アンダー・3位にキム・セヨン（韓国）が続いている。トータル3アンダー・4位タイに渋野、畑岡、メジャー連勝かかる世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）らが並んでいる。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
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