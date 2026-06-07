昭和58年6月、東京・練馬区で起きた一家5人惨殺事件。惨劇の起きた被害者宅は、数多くの殺しの現場を踏んできた警視庁捜査第一課、鑑識課の捜査員ですら言葉を失うほどだった。その一方で、犯行を裏付ける地道な捜査が続けられる。捜査員を絶句させたこの凶行を、たった一人で行った男の「怒り」の根源は何だったのか……。（全3回の第2回）

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「骨まで粉々にしてやりたい」

練馬区大泉学園町に住む会社員Aさん（45）、妻B子さん（41）、二女（9）、三女（6）、次男（1歳8か月）を殺害したとして、警視庁石神井署捜査本部に逮捕された不動産業Z（48）は、「Aさんと自宅の立ち退き問題でもめ、一家を殺してでもAさん宅を手に入れようと思った」などと供述した。AさんやB子さんは首や手足を切断されていたが、特にAさんにいたっては、遺体は複数の肉塊に解体されていた。

立ち退きをめぐるトラブルが…（写真はイメージ）

「骨まで粉々にしてやりたいと思っていた」というZの供述通り、相当な恨みを抱いていたことをうかがわせる残忍な遺体処理だった。捜査の指揮を執った第44代・警視庁捜査第一課長の田宮榮一氏の回想。

〈石神井署裏庭にある車庫にシートを敷き、バラバラに切断された遺体を並べた。

「この手は、そっちじゃないか」

「この足は、この胴体のものじゃないぞ」

などと言いながら、切断面が合致するものを並べ替えた。まるでジグソーパズルを解くような作業だった。遺体の形が整えられると、切り刻まれた肉塊は、なんと五人分もあった。

（略）遺体をきれいに拭き、新しい浴衣をかけて納棺された。大人用が二つ、子供用が三つ。並べられた柩（ひつぎ）を見て、犯人への憎しみと家族の無念さがこみあげ、涙をこらえることができなかった〉（田宮榮一著『警視庁捜査一課長 特捜本部事件簿』角川書店）

これで正式に、被害者はAさん一家の5人であることが断定された。この凶行に手を染めたZはいかなる人物なのか――特捜本部の捜査員は裏付けを進めた。

Zについて、当時の新聞記事では「道で会うとニコニコと愛想のよい人だった」「毎朝、夫婦で新宿の事務所に出掛けるのを見た。家庭も円満そうだった」という声もあれば、「異常なまでの神経質」「粘着質で細かい」といった周囲の声が紹介されている。

秋田市出身のZは地元の高校を経て、昭和33年に東京都内の大学を卒業後、同市内で父親が経営していたスーパーに就職した。高校時代からボクシングを習っていたが、地元でトラブルを起こすことも多く、昭和36年には、実弟とけんかになり、包丁で切りつけたとして殺人未遂と傷害で逮捕されている。もともと不仲だった実弟が、姉や義兄に乱暴したと聞いて刺身包丁を持って実弟宅に乗り込み、逃げる実弟の顔や腕を刺し、全治2か月の重傷を負わせた。前年にも実弟とトラブルを起こして出刃包丁で胸を切りつけており、この2つの事件で懲役3年の実刑判決を受けた。

仕事は順調だった

服役を終えたZは上京。都内の不動産鑑定事務所に勤め、難関国家資格である不動産鑑定士になることを決意する。30代から独学で勉強を重ね、昭和50年に合格、40歳で資格取得を果たした。その後は順調で、複数の企業と顧問契約を結び、事件当時は杉並区にマイホームを建て、妻と妻の母、税理士を目指して勉強中の長女、大学に入学したばかりの長男と5人暮らし。新宿区四谷のマンションに鑑定事務所を構え、事件の10日前には所属する社団法人日本不動産鑑定協会から「協会の調査事業に尽力した」として表彰される仕事ぶりだった。

自宅のローンはもうすぐ終わる。家族をもっと楽にさせたい……そんな思いにかられたZが意識したのは、従来の鑑定業務だけでなく、不動産の取引だった。被害者Aさんの自宅だった木造2階建て住宅とその土地624平方メートルは、Aさんの義父の所有で、これらを担保に金融機関から借金を重ねていたが、競売にかけられた。それをZが昭和58年2月、1億280万円で取得し、6月末を期限に、別の不動産業者に転売する契約を結んだ。

当時の不動産業界では、居住者がいる競売物件は退去を巡ってトラブルになるなどの理由で、手を付けるのはタブーとされていた。しかし、Zは郷里・秋田の山林や土地、そして自宅など全財産を担保に入れて金融機関から金を借りていた。

〈新宿の不動産業者に1億2950万円で売ることが決まった。内金として1500万円を手に入れたが、引き渡しの期限は6月30日。契約不履行の場合は、3000万円の違約金を払わなければならない。借金の金利は毎月100万円近い。それでも計画通りにいけば1000万円以上のサヤを稼げるはずだった〉（「週刊新潮」2004年9月2日号）

だが、Aさんは立ち退きに応じることはなかった。Zが頻繁に自宅を訪ね、明け渡しを求めても「弁護士に相談してほしい」「準備が間に合わない」などと繰り返すばかり。Zは3月に入り、東京地裁に立ち退き請求訴訟を起こしたが、「近いうちに立ち退くから、訴訟を取り下げて欲しい」とAさんに言われ、取り下げた。しかし、事態は進展しない。Zの自供によると、

〈「やっぱり立ち退けない。話があるなら弁護士に相談してくれ」と約束を破った。だまされたと思ったが、あとの祭りだった。それから三日に一度はたずねていって立ち退きを頼んだが、いつも玄関払いで、夜行ったときなどは戸さえ開けてくれなかったという〉（毎日新聞 1983年6月29日夕刊）

一家が蒸発したように……

Zは追い詰められた。引き渡し期限の6月30日がもうすぐだ。きちんと手順を踏んで交渉したのに、Aさんは応じないばかりか、約束を守らなかった……。

秋田で起こした事件以降、ながく内に秘めていたZの“本性”に、抑えようのない“怒り”が加わった。不動産鑑定士は法律の専門家でもある。冷静に、落ち着いて、法的にどのような対処が可能なのか、それを考える“余裕”もZにはなかった。

「家族全員を殺してどこかに埋め、一家が蒸発したようにみせてやればいい」

6月に入ると、電動肉挽き機、まさかり、のこぎり、包丁、金づち、ジャージ上下、シューズにゴム手袋を台東区内の工具店などで調達。また、それらを隠し、出撃拠点となるマンションを杉並区内に借りた。さらに、遺体を処理・運搬するには車が必要だが、しばらくペーパードライバーだったため、教習所に通って練習するだけでなく、車も購入した。これら、一連の“準備”に約300万円をつぎ込んだ。

そして、Aさん宅の「下見」も念入りに行った。平日ならば午後3時ごろ、子供たちが学校から帰ってくる。妻のB子さんはそれから買い物にでかけることが多い。Aさんが帰宅するのは夜の8時から9時くらい……惨劇が近づきつつあった。

【第3回は「内臓を“肉挽き機”でミンチ状にしてごみ袋に入れ…一家5人を惨殺した不動産鑑定士 「骨まで粉々にしてやりたい」ほどの憎悪の正体とは」】

デイリー新潮編集部