µð¿Í¡¡¹¥µ¡À¸¤«¤»¤ºº£µ¨½é¤Î°ú¤Ê¬¤±¡¡£²ÅÙËþÎÝ¤ÇÌµÆÀÅÀ
¡¡¡Öµð¿Í£±¡Ý£±¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¹¥µ¡¤Ç°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢£µÏ¢¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£½½Æó²ó¤Ç·èÃå¤Ä¤«¤º¡¢º£µ¨½é¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î£²£³Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¡¢Ãæ£±£³Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï½øÈ×¤«¤éÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æó²ó¤Ë¤Ï£±»à¤«¤éÍ§¿ù¤ËÃæÁ°ÂÇ¡£ÅÄÃæÀ²¤Ï£³¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¡¢¾®Àî¤ËÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯º´Æ£¤Ø¤Î½éµå¤¬Ë½Åê¤È¤Ê¤ê£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÀÛ¹¶¤¬Â³¤¤¤¿¡£»°²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÇÁö¼Ô¤ò¤«¤¨¤»¤º¡£¸Þ²ó¤Î£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤â¤¤¤«¤»¤º¡¢ÅÄÃæÀ²¤Ë£µ²ó¤ò£°Éõ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë¤Ï£²»à¤«¤é£µÈÖ¤ÎÂç¾ë¤¬£µ¹æ¥½¥í¡£ÂôÅÄ¤Î£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶å²ó£²»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤ÏÀô¸ý¤Ë°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¼·²ó¤Ë£±»àÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÍü¡¢Á¥Ç÷¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òÁË¤ó¤À¡£¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï£¶²ó£³Ê¬¤Î£±¤òÅê¤²£¶»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤â£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£