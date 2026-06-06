»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¿ôÆü¢ª¡Ø¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Î¾å¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡ÄÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤Ë¡ÖÃæ¤Î¿Íµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë£÷¡×¡ÖÂçÊª¤ÎÍ½´¶£÷¡×¤È1Ëü9000¤¤¤¤¤Í
¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ïµ¤¤¬´Ë¤à¤â¤Î¡£ÊÝ¸î¤·¤Æ¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿»ÒÇ¤¬¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç27.4Ëü²ó¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢1.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤òµÏ¿¡£¡Ö·Ù²ü¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯´²¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Íw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¿ôÆü¢ª¡Ø¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Î¾å¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡ÄÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Û
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»ÒÇ
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾®Ä»¤Î¤·¤Ã¤Ý (°êÅÍ)¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¡Ø¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¥·¥ãー¥·¥ãー¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¡£
¤Ê¤ó¤È¸å¤íÂ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¡¢¤ª¤Ã¤µ¤óºÂ¤ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢ÏÓ¤òÂÎ¤Î²£¤Ç¤À¤é¤ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤òËº¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¿ôÆü¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤¯¤Ä¤í¤®Êý¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¾ì½ê
¤½¤ó¤Ê¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÉ½¾ð¤Ï°ú¤¤Ä¤ê³ú¤ß¤Ä¤¯»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£½ù¡¹¤Ë°Ò³Å¤¹¤ë¤³¤È¤â¸º¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤Ø¤½Å·¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÁÇÅ¨¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ëºÂ¤êÊý¡ª¡ª¡×¡Ö·Ù²ü¿´¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Êw¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂçÊª¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¡¢¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÊª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾®Ä»¤Î¤·¤Ã¤Ý (°êÅÍ)¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸ºß´¶È´·²¤Î¤ë¤¥¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾®Ä»¤Î¤·¤Ã¤Ý (°êÅÍ)¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤µ¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£