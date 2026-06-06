¡ÚÇþ½©S¡Û¥Ç¥£¡¼µ³¾è¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬3Ï¢¾¡¡ÄÃåº¹°Ê¾å¤Î¶¯¤µ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê
¡¡6·î6Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦Çþ½©¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê3ºÐ¾å3¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¥Ï¥ó¥Ç¡¦¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢M.¥Ç¥£¡¼µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£À¬¹°¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ô¥¨¥Þ¥ó¥½¥ó¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:23.0¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥À¡¼¥ÈÅ¾¸þ¸åÌµÇÔ¤Î¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È»º¶ð
¡¡M.¥Ç¥£¡¼µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬3Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹½¤¨¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï³°ÌÜ¤ò²ó¤ë·Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤ë¤È¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£Ãåº¹¤³¤½Âç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÍÆ¤Ï´°¾¡¤½¤Î¤â¤Î¡£¥À¡¼¥ÈÅ¾¸þ¸å3Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡6Àï4¾¡
¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£À¬¹°¡Ë
Éã¡§¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È
Êì¡§¥Ë¥·¥Î¥±¥¤¥È
ÊìÉã¡§¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¥å¡¼¥ë
ÇÏ¼ç¡§CHEVAL ATTACHE
À¸»º¼Ô¡§Á°ÅÄ¥Õ¥¡¡¼¥à