「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）

阪神のキャプテンを務める坂本が試合後、五回の森下の退場について言及。「もっと早く僕が止めてやればよかったなと思う」と悔やんだ。

森下は五回２死一塁で空振り三振後、真鍋球審と言い争うようにベンチへ下がった。その際に球審への暴言があり、プロ入り後初めて退場処分を受けた。

坂本は森下について「もともと感情的な選手ですし、それが持ち味でもあって。いい部分をなくしてほしくはないけど、審判の方がいて野球ってのは成立するし、お互い人間がやっているので感情が動いている中でグッとこらえる場面も必要だと思う」と説いた。

その上で「なんとか本当にもっと早く止めてやればよかったと思う」と繰り返し「たぶんやってしまった本人は『やっちゃったな』というのを感じていると思いますし。悔しい気持ちとか、プレーでいい方向に向けられるようにみんなでやっていかないといけないと思うし、審判の方に対するリスペクトは必要だと思う」と森下を思いながら話した。

その上で「みんなでもう一回確認して。勝ち方としては２日間いい感じで野球ができているので、みんなで同じ方向を向いて、乗っかっていけるようにやっていきたい」。２連勝で首位浮上の勢いに乗った戦いへ、チームの結束の必要性を訴えた。