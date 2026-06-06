全米女子オープン

米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープン第2日は5日（日本時間6日）、カリフォルニア州のリビエラCC（6699ヤード、パー71）で行われた。首位と2打差の3位から出た渋野日向子（サントリー）は3バーディー、3ボギーの71。通算3アンダーで首位と1打差の3位につけた。

インスタートの渋野は、出だしの10番パー4で長いパットを沈めてバーディー発進。12番でもバーディーの後、13番でボギーとし、17番ではまたもバーディーを奪った。後半9ホールは耐える展開。1つスコアを落としたが、踏みとどまった。

首位と2打差で好発進した第1日（日本時間5日）、米ゴルフ専門メディア「ゴルフウィーク」のシニアライター、ベス・アン・ニコルズ氏は、自身のXを更新。「1番ティーでのヒナコ・シブノのプレショット・ルーティーンは一見の価値あり！」として、渋野がお辞儀をしたりする動作を公開した。

渋野は全米女子オープンは2024年に2位、昨年は7位の好成績で、今年も優勝争いに加わっている。同記者は「近年のこの大会では、魅力的な存在であるシブノが生き生きしている」とし、「本人に理由を聞いてみても、よく分からないとか」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）