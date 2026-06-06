タレントの矢沢心（４５）が引き締まった全身を披露し、最新の体重も明かした。

６日に自身のインスタグラムを更新し、「４月５月６月。新学期が始まったり卒業シーズンでもあり、わが家の子供たちも行事ぎっしり。１日に娘の学校や息子の学校を行き来し、学校で楽しそうな姿、友だちと笑顔で過ごす姿。先生たちの細かなサポート。ママ友から聞く子どもたちの姿に成長を感じ取ることが出来て嬉（うれ）しいです」と近況をつづる。「学校に行き自分の目で見て耳で聞くって大事ですね。友だちに支えられている部分が大きいことを感じました」と感謝した。

最近の自身については「私は筋トレ怠らず頑張っています」だそう。鍛え上げた美スタイルを披露し、「身長１６１センチ、体重４６．５キロ」とサイズも公表した。「最近は栄養素について興味があるので、年齢とともに足りない栄養を補うようにしています」と食にも興味津々。「暑くなってくると食べれなくなったり、疲労がたまると不摂生になるし、家族の食事管理も気をつけなきゃ。私はプロテインを飲むようにしています」と心がけているそうだ。

コメント欄には「カッコイイ」「サイボーグみたいな心ちゃん目指して私も頑張ってみたいと思います」といった声が寄せられた。

矢沢は元格闘家の魔裟斗と２００７年２月に結婚。１２年６月に長女、１４年９月に次女、１９年１月に長男が誕生している。夫の魔裟斗は今月４日に自身のインスタグラムで、夫婦でトレーニングしていると明かし「弟子の心もサイボーグみたいになってきました！！」と妻の矢沢の姿を撮影した。