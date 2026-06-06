栃木Cvs滋賀 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-30位決定戦)第2戦](CFS)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 28 小西慶太郎
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 29 齋藤恵太
FW 32 小池裕太
控え
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 6 加藤丈
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 8 山下敬大
FW 24 西谷和希
FW 77 田中パウロ淳一
監督
今矢直城
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
MF 44 藤谷壮
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 48 谷田壮志朗
DF 55 小野寺健也
MF 16 鈴木翔太
MF 17 木下礼生
MF 24 ロメロ・フランク
FW 15 菊島卓
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 28 小西慶太郎
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 29 齋藤恵太
FW 32 小池裕太
控え
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 6 加藤丈
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 8 山下敬大
FW 24 西谷和希
FW 77 田中パウロ淳一
監督
今矢直城
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
MF 44 藤谷壮
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 48 谷田壮志朗
DF 55 小野寺健也
MF 16 鈴木翔太
MF 17 木下礼生
MF 24 ロメロ・フランク
FW 15 菊島卓
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄