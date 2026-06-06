「素敵なご縁に恵まれ…」17歳フィギュア女子の“報告”にファン続々反応「さらに輝くことをお祈りしてます」

17歳の村上遥奈の報告にファンが続々と反応した(C)Getty Images

今年4月に所属していた木下アカデミーを離れることを発表したフィギュアスケート女子の村上遥奈が、自身のインスタグラムで長光歌子コーチから指導を受けることになったことを報告した。

【写真】「これからも一歩一歩成長していけるように」17歳・村上遥奈の報告をチェック

昨年の全日本ジュニア8位入賞を果たした17歳の有望株は、インスタで「素敵なご縁に恵まれ、長光歌子先生にメインコーチとしてご指導いただけることになりました」と明かし、「現在は、平日はヘルスピア倉敷アイスアリーナで林先生に、週末は関空アイスアリーナで歌子先生にご指導いただきながら、日々練習に励んでおります」と綴った。

続けて「いただいたご縁を大切にしながら、これからも一歩一歩成長していけるように頑張ります！ 今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と、ファンに呼びかけた。