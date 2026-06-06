「素敵なご縁に恵まれ…」17歳フィギュア女子の“報告”にファン続々反応「さらに輝くことをお祈りしてます」
17歳の村上遥奈の報告にファンが続々と反応した(C)Getty Images
今年4月に所属していた木下アカデミーを離れることを発表したフィギュアスケート女子の村上遥奈が、自身のインスタグラムで長光歌子コーチから指導を受けることになったことを報告した。
【写真】「これからも一歩一歩成長していけるように」17歳・村上遥奈の報告をチェック
昨年の全日本ジュニア8位入賞を果たした17歳の有望株は、インスタで「素敵なご縁に恵まれ、長光歌子先生にメインコーチとしてご指導いただけることになりました」と明かし、「現在は、平日はヘルスピア倉敷アイスアリーナで林先生に、週末は関空アイスアリーナで歌子先生にご指導いただきながら、日々練習に励んでおります」と綴った。
続けて「いただいたご縁を大切にしながら、これからも一歩一歩成長していけるように頑張ります！ 今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と、ファンに呼びかけた。
長光コーチは、2010年バンクーバー五輪男子シングル銅メダリストの高橋大輔を指導したコーチとしても知られている。
ファンからは「新しい環境で、怪我に気をつけて頑張ってください」「歌子先生のご指導の元、はるなちゃんらしいスケーティングがさらに輝くことをお祈りしてます」「新しい環境でも村上さんらしい素敵なスケートを滑って下さいね！」と、応援コメントが続々と寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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