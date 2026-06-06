【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

threezeroは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各種フル可動フィギュアを展示している。

会場では「新造人間キャシャーン」よりthreezeroX Yoshi. キャシャーン with フレンダー、「人造人間キカイダー」よりフィグゼロ 1/6 キカイダーが登場。

また「ロックマン」よりMDLX フォルテ、「ロックマンX」よりMDLX エックス(フォースアーマー）、「ジョジョの奇妙な冒険 Part3 スターダストクルセイダース」よりフィグゼロ 1/6 DIO、「Fallout」より1/6 T-60 パワーアーマー（ラストカラー）などが展示されている。

【「新造人間キャシャーン」よりthreezeroX Yoshi. キャシャーン with フレンダー】【「人造人間キカイダー」よりフィグゼロ 1/6 キカイダー】【「ロックマン」よりMDLX フォルテ】【「ロックマンX」よりMDLX エックス(フォースアーマー)】【「ジョジョの奇妙な冒険 Part3 スターダストクルセイダース」よりフィグゼロ 1/6 DIO】【「Fallout」より1/6 T-60 パワーアーマー（ラストカラー）】

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