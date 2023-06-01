ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

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ＩＭＭ通貨先物６月２日主要国通貨 円の売り越し増加

円 129567枚の売り越し 14900枚の売り越し増

ユーロ 48866枚の買い越し 19440枚の買い越し増

ポンド 52218枚の売り越し 9180枚の売り越し減

スイスフラン 32909枚の売り越し 2231枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 3758枚の買い越し 2908枚の買い越し増



レバレッジド・ファンズ６月２日主要国通貨 円の売り越し増加

円 105136枚の売り越し 18887枚の売り越し増

ユーロ 22320枚の売り越し 3991枚の売り越し減

ポンド 27022枚の買い越し 645枚の買い越し増

スイスフラン 10782枚の売り越し 5131枚の売り越し増

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