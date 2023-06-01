ＩＭＭ通貨先物６月２日主要国通貨　円の売り越し増加
円　129567枚の売り越し 14900枚の売り越し増
ユーロ　48866枚の買い越し 19440枚の買い越し増
ポンド　52218枚の売り越し 9180枚の売り越し減
スイスフラン　32909枚の売り越し 2231枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　3758枚の買い越し 2908枚の買い越し増

レバレッジド・ファンズ６月２日主要国通貨　円の売り越し増加
円　105136枚の売り越し 18887枚の売り越し増
ユーロ　22320枚の売り越し 3991枚の売り越し減
ポンド　27022枚の買い越し 645枚の買い越し増
スイスフラン　10782枚の売り越し 5131枚の売り越し増