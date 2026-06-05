シンガー・ソングライターのあいみょんが５日、ニッポン放送「あいみょんのオールナイトニッポンＧＯＬＤ」に出演。ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」に依頼人として登場したいきさつについて語った。

あいみょんは先月２２日放送の回に登場。２０１４年の夏、大阪と奈良の県境にある生駒山で友人「オチコ」とともに道に迷い、その際に行ったヒッチハイクで車に乗せてくれた命の恩人を探してほしいと依頼した。担当した探偵はカベポスター・永見大吾。

この出演について、あいみょんは「実は『ヘブンズ・ベーカリー』（２０２５年）というツアーの奈良公演に行って、私がたまたまＭＣで『昔、奈良で遭難してん』って話をして『ファンのみんなの力でさ、見つけられへん？』『ＳＮＳで拡散してえや』って話をＭＣでしてたの」と回想。

その公演終了後、一人の関係者があいみょんの元を訪れた。その人物は「探偵！ナイトスクープのプロデューサーをやっております」と明かし「フォームから応募してくれれば。全然、可能であれば」と申し出たという。

その申し出にしばらく悩んでいたが「年明けに地元帰った時に、ちょっとそのオチコと一緒に『応募してみよう』っていうので、しっかりちゃんと応募さしてもらい、一緒に（出演）っていう感じだったんですけど」と経緯を振り返った。

結局「命の恩人」は見つからなかったが「めちゃくちゃ楽しかった」とニッコリ。また、ロケは長時間に及び「いろいろカットされてる」とも指摘した。

そんなカットされた場面で「私的に良かった」シーンは「オチコ」のことをあいみょんが携帯電話に「オチブタ」と登録しており、それを永見が目撃した瞬間。あいみょんは学生時代からの親友４人組グループを「ブタゴリラ」と呼んでおり、「オチコ」＋「ブタゴリラ」で「オチブタ」と表記していたのだ。

あいみょんは「永見さんが見て『え！？』みたいな。『オチブタ？』みたいになっちゃって。ブタゴリラのこと知らんから『オチブタって…』みたいになっちゃった時が、もう個人的にめちゃくちゃ面白かったけど、やっぱね、ブタゴリラって知ってるのってオールナイト聞いてる人だけじゃないですか。だから、ちょっと放送には乗ってなかったけど、もうそこが私とオチコからしたら、一番面白かったな」と笑っていた。