猫が「クラッキング」をする3つの心理

1.獲物を捕まえたい！

猫が鳥や虫を見つけたとき、本能的に「あの獲物を捕まえたい」という強い意欲が湧き上がります。

このとき、猫の脳内では狩りのシミュレーションが行われており、無意識に顎が動いて「カカカッ」という音が出てしまうのです。

これは、実際に獲物の首の骨を噛み砕くときの動きを練習しているという説もあります。まだ何もしていない段階でも、気持ちはすでに狩りに集中しており、獲物をロックオンしている非常に真剣な状態といえるでしょう。

2.捕まえられなくて悔しい！

窓越しに鳥を見ているときなど、獲物が目の前にいるのにどうしても手が届かない状況でクラッキングはよく起こります。

この場合の心理は、期待通りにいかないことへの「もどかしさ」や「葛藤」です。「すぐそこにいるのに、なぜ行けないんだ！」というイライラした気持ちが、独特な鳴き声となって漏れ出しているのです。

人間でいうところの、大事な場面で手が届かず「あーっ！」と思わず声が出てしまうような状態に近いかもしれません。

3.ワクワクして興奮している

獲物を見つけたこと自体に喜びを感じ、気分が高揚しているときにもクラッキングは見られます。

猫にとって狩りは生きるための手段であると同時に、本能を満たす最高にエキサイティングな遊びでもあります。期待感からアドレナリンが出て、心が弾んでいるサインです。

尻尾をパタパタと激しく振ったり、瞳孔が大きく開いたりしている場合、それは獲物を追う楽しさに夢中になっている証拠です。見ているこちらまでドキドキが伝わってきますね。

クラッキングが起こりやすいシーン

クラッキングは、日常生活の特定の場面でよく見られます。最も多いのは、窓の外に鳥や動く虫を見つけたときです。

家の中から一歩も出られない環境でも、動くものを目にすれば猫のハンターとしてのスイッチはすぐに入ります。

また、室内で飼い主と遊んでいる最中にも起こります。

例えば、猫じゃらしが素早く動いてなかなか捕まえられないときや、壁に映ったレーザーポインターの光など、実体がないものを追いかけているときは興奮ともどかしさが混ざり合い、盛んにクラッキングをすることがあります。

飼い主はどう反応すればいい？

愛猫がクラッキングを始めたら、まずは静かに見守ってあげてください。これは病気や異常ではなく、猫としてごく自然な反応なので、無理に声をかけたり抱き上げたりして止めさせる必要はありません。

ただし、あまりにも長い時間捕まえられない状況が続くと、猫がストレスを感じてしまうこともあります。

そんなときは、実際に触れることができるおもちゃを使って、最後にはしっかり捕まえさせてあげましょう。「狩りに成功した」という達成感を与えて、気持ちをスッキリさせてあげることが大切です。

まとめ

クラッキングは、猫が持つハンターとしての野生の魅力が溢れ出た行動です。もどかしさや興奮など、その時の心理を理解してあげると、愛猫との絆がより深まります。

もし悔しそうに鳴いていたら、おもちゃで一緒に遊んでストレスを発散させてあげましょう。愛猫の不思議なしぐさを優しく見守り、毎日の生活をより楽しくサポートしてあげてくださいね。