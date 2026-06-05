浅野忠信、英語のセリフに苦戦「誰よりも英語のセリフが多いんですよ」 最新作ではビデオゲーム感を意識
俳優の浅野忠信が5日、都内で行われた『モータルコンバット／ネクストラウンド』初日舞台あいさつに登壇。英語のセリフに苦戦したことを明かした。
【写真】英語のセリフが多い…苦笑いをした浅野忠信
今作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」実写映画化した作品で、ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。人間界の存亡を懸けた最強決定戦〈モータルコンバット〉が開幕し、ハリウッドスター、ジョニー・ケイジも戦いに巻き込まれ、選ばれし戦士たちが激突する。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野）らに加え、今作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）がついに参戦。
あいさつ時、海外での今作のプロモーション活動を回顧した浅野。「（インドネシアでは）大盛り上がりで。アメリカもそうですし、世界中で大バズリしているんで。早く日本での公開を迎えたいと思っていたので、めちゃくちゃうれしいです」と日本での公開日を迎えて満面の笑みを浮かべた。
劇中では英語でのセリフが多いそうで、「（キャストの中で）僕が一番英語喋れないんですよ。日本人ですし、ネイティブスピーカーでもないですし、英語勉強してるだけの人ですから。でも誰よりも英語のセリフが多いですよ。ライデンだから、いろんな人を導いていかないといけないから、やたら喋るんですよ」と苦笑い。そして「監督に『僕喋れないんですけど、なんでこんなに多いんですか」と尋ねたら、「お前は重要だから」と回答があったそう。
また、役を演じるにあたり「ビデオゲーム感があったらおもしろいなと思って」と、動きを意識したという。「そう見えないかもしれないですけど、気持ちはそうでした」と明かした。
【写真】英語のセリフが多い…苦笑いをした浅野忠信
今作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」実写映画化した作品で、ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。人間界の存亡を懸けた最強決定戦〈モータルコンバット〉が開幕し、ハリウッドスター、ジョニー・ケイジも戦いに巻き込まれ、選ばれし戦士たちが激突する。前作から続投するスコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野）らに加え、今作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）がついに参戦。
劇中では英語でのセリフが多いそうで、「（キャストの中で）僕が一番英語喋れないんですよ。日本人ですし、ネイティブスピーカーでもないですし、英語勉強してるだけの人ですから。でも誰よりも英語のセリフが多いですよ。ライデンだから、いろんな人を導いていかないといけないから、やたら喋るんですよ」と苦笑い。そして「監督に『僕喋れないんですけど、なんでこんなに多いんですか」と尋ねたら、「お前は重要だから」と回答があったそう。
また、役を演じるにあたり「ビデオゲーム感があったらおもしろいなと思って」と、動きを意識したという。「そう見えないかもしれないですけど、気持ちはそうでした」と明かした。