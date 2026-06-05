Aぇ！ group、メンカラパジャマ姿で「mini」7月号増刊の表紙に登場！
Aぇ！ groupを特集した雑誌「mini7月号増刊 Aぇ！ group SPECIAL EDITION」（宝島社）が、6月12日発売される。
【写真】西村拓哉、Aぇ! group小島健との“友達化計画”進行中「先輩後輩としてのリスペクトをいったんなしに」
同日に、初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開となるAぇ！ group。
2024年の「mini」6月号以来、約2年ぶりとなる今回の表紙は、おそ松さんコンセプトに合わせて、カラフルでハッピーなものにしたいと、メンカラパジャマで笑顔のAぇ！ groupをチョイス。
また、本号の大テーマ“ENJOY!! サマー”にちなんだ“どっち派!?”では、「夏デートするなら、プール？ 花火大会？」といった一問一答や、ライブやYouTubeなどの近況クロストーク、映画についての集合インタビューも掲載している。
両面ピンナップ”は、メンバーにインスタントカメラを渡し、ラフに自撮りしてもらった「エモエモ自撮り面」と、miniといえばのメガネをかけた「メロメロメガネ面」で作った作品となっている。
巻頭10 ページ撮り下ろし。うち2ページはピンナップ仕様となっている。
雑誌「mini7月号増刊 Aぇ！ group SPECIAL EDITION」は、宝島社より6月12日発売。
※編集部コメントは以下の通り。
■編集部コメント
約2年ぶりのAぇ！ groupさんの表紙ということで、どんなコンセプトにするか熟考に熟考を重ね、夏だし、おそ松さんだし、miniらしく可愛い4人が見たい！ シュッとした4人もかっこよくていいけど、やっぱりminiではいつまでもキュートでいてほしい！ という願いを込めて、今回のメンカラパジャマ衣装にさせていただきました。
あえてちょっと髪形を崩してラフさを出すために、特集では“風”コンセプトに。写っていませんが、実は末澤くんもスタジオの送風機に吹かれています。ピンナップ用に、お約束のメガネ姿も。特に、小島くんが“もでけん”大発揮されていたのが印象的でした。その他、表紙での頭コツンなど、撮影ウラバナシはぜひ誌面でチェックしてください！ また、撮影と同時進行で、インスタントカメラで自撮りをお願いするという、出たとこ勝負な賭けも敢行。現像するまでドキドキでしたが、自撮りならではのゆるーい表情とラフな画角がなんだか修学旅行の男の子みたいで可愛いので（小道具でサングラスかけたりしてますが）、ピンナップの表裏くまなくご堪能ください
【写真】西村拓哉、Aぇ! group小島健との“友達化計画”進行中「先輩後輩としてのリスペクトをいったんなしに」
同日に、初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開となるAぇ！ group。
2024年の「mini」6月号以来、約2年ぶりとなる今回の表紙は、おそ松さんコンセプトに合わせて、カラフルでハッピーなものにしたいと、メンカラパジャマで笑顔のAぇ！ groupをチョイス。
両面ピンナップ”は、メンバーにインスタントカメラを渡し、ラフに自撮りしてもらった「エモエモ自撮り面」と、miniといえばのメガネをかけた「メロメロメガネ面」で作った作品となっている。
巻頭10 ページ撮り下ろし。うち2ページはピンナップ仕様となっている。
雑誌「mini7月号増刊 Aぇ！ group SPECIAL EDITION」は、宝島社より6月12日発売。
※編集部コメントは以下の通り。
■編集部コメント
約2年ぶりのAぇ！ groupさんの表紙ということで、どんなコンセプトにするか熟考に熟考を重ね、夏だし、おそ松さんだし、miniらしく可愛い4人が見たい！ シュッとした4人もかっこよくていいけど、やっぱりminiではいつまでもキュートでいてほしい！ という願いを込めて、今回のメンカラパジャマ衣装にさせていただきました。
あえてちょっと髪形を崩してラフさを出すために、特集では“風”コンセプトに。写っていませんが、実は末澤くんもスタジオの送風機に吹かれています。ピンナップ用に、お約束のメガネ姿も。特に、小島くんが“もでけん”大発揮されていたのが印象的でした。その他、表紙での頭コツンなど、撮影ウラバナシはぜひ誌面でチェックしてください！ また、撮影と同時進行で、インスタントカメラで自撮りをお願いするという、出たとこ勝負な賭けも敢行。現像するまでドキドキでしたが、自撮りならではのゆるーい表情とラフな画角がなんだか修学旅行の男の子みたいで可愛いので（小道具でサングラスかけたりしてますが）、ピンナップの表裏くまなくご堪能ください