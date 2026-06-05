聞いて唖然！彼氏が自分との交際を決めた「本当の理由」９パターン
彼氏と一緒にいて、「この人はなんで私と付き合うことにしたのかな…」とふと不思議に思った経験はありませんか。とはいえ、もしそこで気軽な気持ちで本人に尋ねたら、予想外の回答にギョッとさせられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「聞いて唖然！彼氏が自分との交際を決めた『本当の理由』」をご紹介します。
【１】冗談で交際を申し込んだのに、あとに引けなくなったから
「単に照れ隠しで言っただけだと思いたい！」（20代女性）というように、「積極的な気持ちはなかった」と打ち明けられても、ドン引きしてしまいそうです。思い切って「じゃあ別れる？」などと揺さぶりをかけて、本心かどうか探ってみるのも一案です。
【２】周りのフリーな女子の中で、一番マシだったから
「喜んでいいのか腹を立てるべきなのか、複雑な心境です…」（20代女性）というように、身近な女性の中から「消去法」で選ばれたパターンです。ムッとするのは仕方がありませんが、合コンなどで出会ったのなら、「ランクづけした結果」というのが正直なところかもしれません。
【３】元カノとの別れがつらすぎて、早く忘れたかったから
「気持ちは分からなくもないけど、元カノと比較していそうで嫌な感じ」（10代女性）というように、「失恋から立ち直るため」だと言われたら、元カノに嫉妬してしまいそうです。彼氏の目をこちらに向かせたいなら、「忘れさせてみせる！」と奮起するしかないでしょう。
【４】自分の母親に雰囲気が似ていて、親近感が湧いたから
「『母親似だから』だなんて、マザコンだとしか思えない」（20代女性）というように、ふいに「マザコン疑惑」が浮上して、困惑してしまったケースです。問いただしても否定されそうなので、ひとまず素知らぬ顔で聞き流して、今後の言動に注目しましょう。
【５】どちらが彼女を落とせるか、友達と賭けをしたから
「なんとなく裏切られた気がして、悲しくなってしまった」（10代女性）というように、猛アタックされた理由が「賭け」だと知ったら、彼氏への信頼が揺らいでしまいそうです。とはいえ、今も交際が続いているのは、本気で好きになってもらえた証拠だとも考えられるでしょう。
【６】自分より背が低く、見た目の釣り合いがとれそうだったから
「私は引き立て役か！とカチンときた」（10代女性）というように、純粋に容姿を気に入ってもらえたからではなく、彼氏の株を上げるために選ばれたのだとしたら、憤慨して当然でしょう。照れ隠しで言うならともかく、悪びれずに打ち明けるようなら、彼氏の人間性を疑ったほうがいいかもしれません。
【７】経済力のある彼女なら、金欠のとき助けてもらえそうだと思ったから
「ヒモになられたら困るので、今後は厳しくすることにした」（20代女性）というように、彼氏より稼ぎがいいと、金づる扱いされる危険もあるようです。とはいえ、相手の考えが分かれば対処することも可能なので、聞いておいて損はないでしょう。
【８】箸の使い方がきれいで、家庭的な子かも！と期待したから
「箸が上手ならほかの子でもよかったってこと？と余計モヤモヤしてしまった」（10代女性）というように、よくある特長を「決め手」に挙げられたら、微妙な気持ちになってしまいそうです。「あとは？」などと追及して、深く本音を探りたいところです。
【９】とにかくハダカが見てみたかったから
「一番の理由がそれって…と残念な気持ちになった。聞くんじゃなかった」（20代女性）というように、「カラダ目当て」だと言われて、衝撃を受けたケースです。期待通りの答えが返ってくるとは限らないので、それなりに覚悟してから尋ねたほうがいいでしょう。
ちょっとした好奇心で尋ねた結果、驚愕の真実が明かされてしまう場合もあるようです。今が幸せなら、「聞かない」という選択もアリでしょう。（安藤美穂）
【１】冗談で交際を申し込んだのに、あとに引けなくなったから
「単に照れ隠しで言っただけだと思いたい！」（20代女性）というように、「積極的な気持ちはなかった」と打ち明けられても、ドン引きしてしまいそうです。思い切って「じゃあ別れる？」などと揺さぶりをかけて、本心かどうか探ってみるのも一案です。
「喜んでいいのか腹を立てるべきなのか、複雑な心境です…」（20代女性）というように、身近な女性の中から「消去法」で選ばれたパターンです。ムッとするのは仕方がありませんが、合コンなどで出会ったのなら、「ランクづけした結果」というのが正直なところかもしれません。
【３】元カノとの別れがつらすぎて、早く忘れたかったから
「気持ちは分からなくもないけど、元カノと比較していそうで嫌な感じ」（10代女性）というように、「失恋から立ち直るため」だと言われたら、元カノに嫉妬してしまいそうです。彼氏の目をこちらに向かせたいなら、「忘れさせてみせる！」と奮起するしかないでしょう。
【４】自分の母親に雰囲気が似ていて、親近感が湧いたから
「『母親似だから』だなんて、マザコンだとしか思えない」（20代女性）というように、ふいに「マザコン疑惑」が浮上して、困惑してしまったケースです。問いただしても否定されそうなので、ひとまず素知らぬ顔で聞き流して、今後の言動に注目しましょう。
【５】どちらが彼女を落とせるか、友達と賭けをしたから
「なんとなく裏切られた気がして、悲しくなってしまった」（10代女性）というように、猛アタックされた理由が「賭け」だと知ったら、彼氏への信頼が揺らいでしまいそうです。とはいえ、今も交際が続いているのは、本気で好きになってもらえた証拠だとも考えられるでしょう。
【６】自分より背が低く、見た目の釣り合いがとれそうだったから
「私は引き立て役か！とカチンときた」（10代女性）というように、純粋に容姿を気に入ってもらえたからではなく、彼氏の株を上げるために選ばれたのだとしたら、憤慨して当然でしょう。照れ隠しで言うならともかく、悪びれずに打ち明けるようなら、彼氏の人間性を疑ったほうがいいかもしれません。
【７】経済力のある彼女なら、金欠のとき助けてもらえそうだと思ったから
「ヒモになられたら困るので、今後は厳しくすることにした」（20代女性）というように、彼氏より稼ぎがいいと、金づる扱いされる危険もあるようです。とはいえ、相手の考えが分かれば対処することも可能なので、聞いておいて損はないでしょう。
【８】箸の使い方がきれいで、家庭的な子かも！と期待したから
「箸が上手ならほかの子でもよかったってこと？と余計モヤモヤしてしまった」（10代女性）というように、よくある特長を「決め手」に挙げられたら、微妙な気持ちになってしまいそうです。「あとは？」などと追及して、深く本音を探りたいところです。
【９】とにかくハダカが見てみたかったから
「一番の理由がそれって…と残念な気持ちになった。聞くんじゃなかった」（20代女性）というように、「カラダ目当て」だと言われて、衝撃を受けたケースです。期待通りの答えが返ってくるとは限らないので、それなりに覚悟してから尋ねたほうがいいでしょう。
ちょっとした好奇心で尋ねた結果、驚愕の真実が明かされてしまう場合もあるようです。今が幸せなら、「聞かない」という選択もアリでしょう。（安藤美穂）