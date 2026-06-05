賀来賢人、客席をマジダッシュ プロデュースする映画のグッズを配りまくる
俳優の賀来賢人が5日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】ファン歓喜…！客席内をダッシュしてグッズを配りまくる賀来賢人
イベントでは、サプライズでプレゼントコーナーが。映画のTシャツや非売品のグッズが抽選で当たることに。賀来が直接、渡しに行くことになり、劇場狭しとマジダッシュで動き回った。プレゼントを渡して、賀来はファンと交流した。
再び壇上に上がった賀来は息切れしながら「こんな平日の日に来ていただいて、本当にありがとうございます。この映画はオリジナル映画というジャンルでございまして。有名な原作でもない。ある種、ド派手な映画でもございません。なんですが私たちは約2年間かけて、この作品を大事に育ててきまして、やっと今日公開されます。なので、この映画は間違いなく皆さんの口コミで広がる映画だと思っております。どうか皆さんのお力を貸していただき、この映画を皆さんの力で大きく育てていただければうれしいなと思います。どうかよろしくお願いします！」と深く頭を下げてよびかけていた。
舞台あいさつには、木村多江、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、デイヴ・ボイル監督も参加した。
賀来とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の記念すべき第1弾長編映画が『Never After Dark／ネバーアフターダーク』。世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』で国境を越えたエンターテインメントを成功させた賀来とボイルが再集結し、完全オリジナルストーリーとして生み出したホラー作品。賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが監督・脚本を務めた。山奥の洋館で起こる不可解な現象。0時5分になると現れる“あいつ”の正体をめぐり、霊媒師・愛里が惨劇の真相に迫る。主演は『SHOGUN 将軍』（2024年）などで世界的な評価を受ける穂志もえか。賀来をはじめ、稲垣、吉岡、正名僕蔵、木村らが脇を固める。
【写真】ファン歓喜…！客席内をダッシュしてグッズを配りまくる賀来賢人
イベントでは、サプライズでプレゼントコーナーが。映画のTシャツや非売品のグッズが抽選で当たることに。賀来が直接、渡しに行くことになり、劇場狭しとマジダッシュで動き回った。プレゼントを渡して、賀来はファンと交流した。
再び壇上に上がった賀来は息切れしながら「こんな平日の日に来ていただいて、本当にありがとうございます。この映画はオリジナル映画というジャンルでございまして。有名な原作でもない。ある種、ド派手な映画でもございません。なんですが私たちは約2年間かけて、この作品を大事に育ててきまして、やっと今日公開されます。なので、この映画は間違いなく皆さんの口コミで広がる映画だと思っております。どうか皆さんのお力を貸していただき、この映画を皆さんの力で大きく育てていただければうれしいなと思います。どうかよろしくお願いします！」と深く頭を下げてよびかけていた。
賀来とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の記念すべき第1弾長編映画が『Never After Dark／ネバーアフターダーク』。世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』で国境を越えたエンターテインメントを成功させた賀来とボイルが再集結し、完全オリジナルストーリーとして生み出したホラー作品。賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが監督・脚本を務めた。山奥の洋館で起こる不可解な現象。0時5分になると現れる“あいつ”の正体をめぐり、霊媒師・愛里が惨劇の真相に迫る。主演は『SHOGUN 将軍』（2024年）などで世界的な評価を受ける穂志もえか。賀来をはじめ、稲垣、吉岡、正名僕蔵、木村らが脇を固める。