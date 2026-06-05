日経225オプション6月限（5日日中） 7万円コールが出来高最多1131枚
5日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6493枚だった。うちプットの出来高が8858枚と、コールの7635枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の742枚（115円高470円）。コールの出来高トップは7万円の1131枚（175円安122円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
80 1 78500
104 -1 1 78000
457 -1 1 77500
11 -2 1 77000
8 -3 1 76500
167 -3 2 76000
123 -5 2 75500
617 -7 3 75000
66 -7 4 74500
203 -12 6 74000
67 -15 8 73500
327 -23 12 73000
72 -36 14 72500
338 -51 24 72000
142 -68 35 71500
6 -72 40 71375
48 -73 44 71250
1 50 71125
414 -84 55 71000
3 61 70875
43 -102 64 70750
110 -128 79 70500
42 -138 101 70250
1131 -175 122 70000
2 -175 135 69875
29 -156 164 69750
5 -161 179 69625
142 -211 174 69500
16 -195 205 69250
3 -220 250 69125
479 -284 251 69000
374 -300 305 68750 2280 +310 1
29 -250 340 68625
326 -305 350 68500 2305 +580 1
2 390 68375
30 -290 400 68250
1 360 68125
563 -450 470 68000 1780 +360 3
8 510 67875
17 -465 555 67750
96 -485 650 67500 1420 +340 36
6 -605 525 67375
39 -540 730 67250 1460 +325 4
3 -370 850 67125
301 -610 865 67000 1210 +345 94
195 925 66750 1050 +285 2
66625 1010 +90 11
144 -530 1110 66500 1015 +315 207
66375 1265 +495 2
100 1205 66250 850 +180 16
104 -525 1445 66000 770 +225 201
65875 770 +170 1
18 -605 1490 65750 680 +155 18
65625 645 +110 2
3 -365 1860 65500 610 +170 171
65375 540 +85 1
65250 535 +115 46
65125 365 -70 5
10 -715 2105 65000 470 +115 742
64875 545 +180 8
1 -450 2330 64750 430 +120 26
64500 375 +65 111
64375 390 2
64250 335 +58 67
64125 310 106
4 -710 2920 64000 290 +61 408
63750 263 +86 6
1 -530 3905 63500 231 +43 312
63250 238 +51 45
63000 191 +36 329
62875 181 5
62750 170 +18 20
62500 150 +20 57
62250 132 +10 13
4 4600 62000 130 +20 297
61875 134 +9 2
61750 115 +8 25
61500 105 0 103
61250 95 0 26
61000 88 +8 272
60750 77 -7 20
60500 76 +4 50
60375 80 +4 2
60250 71 +4 14
60000 63 0 718
59875 62 -1 1
59750 56 -6 45
59500 50 -12 55
59250 53 -6 18
59125 48 -11 2
59000 48 -3 135
58750 43 -12 7
58625 44 9
58500 40 -11 25
58375 43 0 1
58250 41 -4 3
58125 37 -7 6
58000 34 -7 141
57875 33 -7 2
57750 49 +13 1
57500 32 -8 46
57375 34 1
57000 27 -6 261
56500 23 -12 29
56000 20 -6 87
55750 25 0 2
55500 15 -9 14
55375 20 1
55250 19 -4 1
55125 18 1
55000 16 -4 89
54875 17 1
54500 14 -6 13
54375 13 1
54125 18 1
54000 11 -5 269
53500 10 -5 31
53250 10 4
53000 9 -4 140
52500 9 -3 5
52375 10 5
52000 8 -3 21
51500 6 -3 4
51000 6 -3 122
50875 5 2
50500 5 -2 20
50000 5 -2 446
49875 7 2
49750 7 2
49500 4 71
49000 3 -3 130
48625 5 2
48500 3 -3 31
48125 5 15
48000 3 -1 83
47500 3 -2 4
47000 2 -2 42
46500 2 -1 3
46000 2 -1 104
45750 2 20
45500 1 1
45250 1 1
45000 2 -1 183
44750 1 -1 2
44500 2 0 14
44250 1 13
44000 1 -1 76
43750 1 1
43500 1 -2 25
43250 1 2
43000 1 -1 93
42750 1 1
42500 1 -1 92
42250 1 6
42000 1 0 425
41500 1 15
41000 1 0 709
40250 1 3
40000 1 0 6
39500 1 0 1
38750 1 0 2
36000 1 0 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
80 1 78500
104 -1 1 78000
457 -1 1 77500
11 -2 1 77000
8 -3 1 76500
167 -3 2 76000
123 -5 2 75500
617 -7 3 75000
66 -7 4 74500
203 -12 6 74000
67 -15 8 73500
327 -23 12 73000
72 -36 14 72500
338 -51 24 72000
142 -68 35 71500
6 -72 40 71375
48 -73 44 71250
1 50 71125
414 -84 55 71000
3 61 70875
43 -102 64 70750
110 -128 79 70500
42 -138 101 70250
1131 -175 122 70000
2 -175 135 69875
29 -156 164 69750
5 -161 179 69625
142 -211 174 69500
16 -195 205 69250
3 -220 250 69125
479 -284 251 69000
374 -300 305 68750 2280 +310 1
29 -250 340 68625
326 -305 350 68500 2305 +580 1
2 390 68375
30 -290 400 68250
1 360 68125
563 -450 470 68000 1780 +360 3
8 510 67875
17 -465 555 67750
96 -485 650 67500 1420 +340 36
6 -605 525 67375
39 -540 730 67250 1460 +325 4
3 -370 850 67125
301 -610 865 67000 1210 +345 94
195 925 66750 1050 +285 2
66625 1010 +90 11
144 -530 1110 66500 1015 +315 207
66375 1265 +495 2
100 1205 66250 850 +180 16
104 -525 1445 66000 770 +225 201
65875 770 +170 1
18 -605 1490 65750 680 +155 18
65625 645 +110 2
3 -365 1860 65500 610 +170 171
65375 540 +85 1
65250 535 +115 46
65125 365 -70 5
10 -715 2105 65000 470 +115 742
64875 545 +180 8
1 -450 2330 64750 430 +120 26
64500 375 +65 111
64375 390 2
64250 335 +58 67
64125 310 106
4 -710 2920 64000 290 +61 408
63750 263 +86 6
1 -530 3905 63500 231 +43 312
63250 238 +51 45
63000 191 +36 329
62875 181 5
62750 170 +18 20
62500 150 +20 57
62250 132 +10 13
4 4600 62000 130 +20 297
61875 134 +9 2
61750 115 +8 25
61500 105 0 103
61250 95 0 26
61000 88 +8 272
60750 77 -7 20
60500 76 +4 50
60375 80 +4 2
60250 71 +4 14
60000 63 0 718
59875 62 -1 1
59750 56 -6 45
59500 50 -12 55
59250 53 -6 18
59125 48 -11 2
59000 48 -3 135
58750 43 -12 7
58625 44 9
58500 40 -11 25
58375 43 0 1
58250 41 -4 3
58125 37 -7 6
58000 34 -7 141
57875 33 -7 2
57750 49 +13 1
57500 32 -8 46
57375 34 1
57000 27 -6 261
56500 23 -12 29
56000 20 -6 87
55750 25 0 2
55500 15 -9 14
55375 20 1
55250 19 -4 1
55125 18 1
55000 16 -4 89
54875 17 1
54500 14 -6 13
54375 13 1
54125 18 1
54000 11 -5 269
53500 10 -5 31
53250 10 4
53000 9 -4 140
52500 9 -3 5
52375 10 5
52000 8 -3 21
51500 6 -3 4
51000 6 -3 122
50875 5 2
50500 5 -2 20
50000 5 -2 446
49875 7 2
49750 7 2
49500 4 71
49000 3 -3 130
48625 5 2
48500 3 -3 31
48125 5 15
48000 3 -1 83
47500 3 -2 4
47000 2 -2 42
46500 2 -1 3
46000 2 -1 104
45750 2 20
45500 1 1
45250 1 1
45000 2 -1 183
44750 1 -1 2
44500 2 0 14
44250 1 13
44000 1 -1 76
43750 1 1
43500 1 -2 25
43250 1 2
43000 1 -1 93
42750 1 1
42500 1 -1 92
42250 1 6
42000 1 0 425
41500 1 15
41000 1 0 709
40250 1 3
40000 1 0 6
39500 1 0 1
38750 1 0 2
36000 1 0 2
株探ニュース