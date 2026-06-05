　5日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6493枚だった。うちプットの出来高が8858枚と、コールの7635枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の742枚（115円高470円）。コールの出来高トップは7万円の1131枚（175円安122円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　80　　　　　　　 1　　78500　
　 104　　　-1　　　 1　　78000　
　 457　　　-1　　　 1　　77500　
　　11　　　-2　　　 1　　77000　
　　 8　　　-3　　　 1　　76500　
　 167　　　-3　　　 2　　76000　
　 123　　　-5　　　 2　　75500　
　 617　　　-7　　　 3　　75000　
　　66　　　-7　　　 4　　74500　
　 203　　 -12　　　 6　　74000　
　　67　　 -15　　　 8　　73500　
　 327　　 -23　　　12　　73000　
　　72　　 -36　　　14　　72500　
　 338　　 -51　　　24　　72000　
　 142　　 -68　　　35　　71500　
　　 6　　 -72　　　40　　71375　
　　48　　 -73　　　44　　71250　
　　 1　　　　　　　50　　71125　
　 414　　 -84　　　55　　71000　
　　 3　　　　　　　61　　70875　
　　43　　-102　　　64　　70750　
　 110　　-128　　　79　　70500　
　　42　　-138　　 101　　70250　
　1131　　-175　　 122　　70000　
　　 2　　-175　　 135　　69875　
　　29　　-156　　 164　　69750　
　　 5　　-161　　 179　　69625　
　 142　　-211　　 174　　69500　
　　16　　-195　　 205　　69250　
　　 3　　-220　　 250　　69125　
　 479　　-284　　 251　　69000　
　 374　　-300　　 305　　68750　　2280 　　+310　　　 1　
　　29　　-250　　 340　　68625　
　 326　　-305　　 350　　68500　　2305 　　+580　　　 1　
　　 2　　　　　　 390　　68375　
　　30　　-290　　 400　　68250　
　　 1　　　　　　 360　　68125　
　 563　　-450　　 470　　68000　　1780 　　+360　　　 3　
　　 8　　　　　　 510　　67875　
　　17　　-465　　 555　　67750　
　　96　　-485　　 650　　67500　　1420 　　+340　　　36　
　　 6　　-605　　 525　　67375　
　　39　　-540　　 730　　67250　　1460 　　+325　　　 4　
　　 3　　-370　　 850　　67125　
　 301　　-610　　 865　　67000　　1210 　　+345　　　94　
　 195　　　　　　 925　　66750　　1050 　　+285　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66625　　1010 　　 +90　　　11　
　 144　　-530　　1110　　66500　　1015 　　+315　　 207　
　　　　　　　　　　　　　66375　　1265 　　+495　　　 2　
　 100　　　　　　1205　　66250　　 850 　　+180　　　16　
　 104　　-525　　1445　　66000　　 770 　　+225　　 201　
　　　　　　　　　　　　　65875　　 770 　　+170　　　 1　
　　18　　-605　　1490　　65750　　 680 　　+155　　　18　
　　　　　　　　　　　　　65625　　 645 　　+110　　　 2　
　　 3　　-365　　1860　　65500　　 610 　　+170　　 171　
　　　　　　　　　　　　　65375　　 540 　　 +85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 535 　　+115　　　46　
　　　　　　　　　　　　　65125　　 365 　　 -70　　　 5　
　　10　　-715　　2105　　65000　　 470 　　+115　　 742　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 545 　　+180　　　 8　
　　 1　　-450　　2330　　64750　　 430 　　+120　　　26　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 375 　　 +65　　 111　
　　　　　　　　　　　　　64375　　 390 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 335 　　 +58　　　67　
　　　　　　　　　　　　　64125　　 310 　　　　　　 106　
　　 4　　-710　　2920　　64000　　 290 　　 +61　　 408　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 263 　　 +86　　　 6　
　　 1　　-530　　3905　　63500　　 231 　　 +43　　 312　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 238 　　 +51　　　45　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 191 　　 +36　　 329　
　　　　　　　　　　　　　62875　　 181 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 170 　　 +18　　　20　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 150 　　 +20　　　57　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 132 　　 +10　　　13　
　　 4　　　　　　4600　　62000　　 130 　　 +20　　 297　
　　　　　　　　　　　　　61875　　 134 　　　+9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 115 　　　+8　　　25　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 105 　　　 0　　 103　
　　　　　　　　　　　　　61250　　　95 　　　 0　　　26　
　　　　　　　　　　　　　61000　　　88 　　　+8　　 272　
　　　　　　　　　　　　　60750　　　77 　　　-7　　　20　
　　　　　　　　　　　　　60500　　　76 　　　+4　　　50　
　　　　　　　　　　　　　60375　　　80 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60250　　　71 　　　+4　　　14　
　　　　　　　　　　　　　60000　　　63 　　　 0　　 718　
　　　　　　　　　　　　　59875　　　62 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59750　　　56 　　　-6　　　45　
　　　　　　　　　　　　　59500　　　50 　　 -12　　　55　
　　　　　　　　　　　　　59250　　　53 　　　-6　　　18　
　　　　　　　　　　　　　59125　　　48 　　 -11　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　　48 　　　-3　　 135　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　43 　　 -12　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58625　　　44 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　40 　　 -11　　　25　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　43 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58250　　　41 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58125　　　37 　　　-7　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　34 　　　-7　　 141　
　　　　　　　　　　　　　57875　　　33 　　　-7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57750　　　49 　　 +13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　32 　　　-8　　　46　
　　　　　　　　　　　　　57375　　　34 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　27 　　　-6　　 261　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　23 　　 -12　　　29　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　20 　　　-6　　　87　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　25 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　15 　　　-9　　　14　
　　　　　　　　　　　　　55375　　　20 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　19 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55125　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　16 　　　-4　　　89　
　　　　　　　　　　　　　54875　　　17 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　14 　　　-6　　　13　
　　　　　　　　　　　　　54375　　　13 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54125　　　18 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　11 　　　-5　　 269　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　10 　　　-5　　　31　
　　　　　　　　　　　　　53250　　　10 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　 9 　　　-4　　 140　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　 9 　　　-3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52375　　　10 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　 8 　　　-3　　　21　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　 6 　　　-3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 6 　　　-3　　 122　
　　　　　　　　　　　　　50875　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　 5 　　　-2　　　20　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 5 　　　-2　　 446　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　 7 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　 7 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　 4 　　　　　　　71　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 3 　　　-3　　 130　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 3 　　　-3　　　31　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　 5 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 3 　　　-1　　　83　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 3 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 2 　　　-2　　　42　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　 2 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 2 　　　-1　　 104　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　 2 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 2 　　　-1　　 183　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　 1 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　 2 　　　 0　　　14　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　 1 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 1 　　　-1　　　76　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 1 　　　-2　　　25　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　 1 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 1 　　　-1　　　93　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 1 　　　-1　　　92　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　 1 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 1 　　　 0　　 425　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 1 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　 0　　 709　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 1 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 1 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 1 　　　 0　　　 2　

株探ニュース