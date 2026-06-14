中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）と上海市人民政府が共催した第28回上海国際映画祭の開幕式が6月13日夜、上海大劇場で行われました。この映画祭は国家映画局による指導の下での開催です。今回の映画祭には125の国と地域から、過去最高の約4100本の映画の応募がありました。今回のメインコンペティション部門とドキュメンタリー部門にノミネートされた作品はいずれも、世界初公開です。CMGの余俊生副台長は開