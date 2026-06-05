米ファストフード大手のウェンディーズ（Wendy's）は、同社のロイヤリティプログラム「Wendy's Rewards」の会員を対象とした、4週連続の限定グッズ無料プレゼント企画を5月13日からに6月3日にかけて実施した。その中の1つに、特別デザインモデルの「PowerShot G7 X Mark III」が数量限定で用意された。

同社アプリを通じて、ここでしか手に入らない非売品のオリジナル限定グッズを提供する試み。各週で異なるプレミアムグッズが用意され、専用アプリから先着順で申請を行う仕組みで展開された。

企画の最終週となる第4弾として、キヤノンのレンズ一体型カメラ「PowerShot G7 X Mark III」のウェンディーズ限定カスタムモデルが登場した。クリムゾンカラーを基調に、同社のメニューであるハンバーガーやフレンチフライ、チキンナゲットのほか、ロゴマークや少女のキャラクターをデザインした1台となっている。

同機は日本国内では2019年8月に発売され、現在の直販価格は14万3,000円。有効約2,010万画素の1.0型積層型CMOSセンサーに、画像処理エンジンのDIGIC 8を組み合わせており、最大約30コマ/秒の連写撮影に対応するRAWバーストモードをはじめ、動画記録においては4K30p、FHD120p記録を可能としたモデルとなっている。また今年4月には“PowerShot30周年”を記念した「PowerShot 30th Anniversary Edition」も登場した。

なおウェンディーズの同企画について、1週目から3週目にかけては、オリジナルのトートバッグやチャームブレスレットのほか、6月に開催されるFIFAワールドカップに合わせて企画したというサッカージャージがラインアップされた。

いずれのグッズも販売の予定はなく、アプリ会員のみが手にできる特別なファッションアイテムおよびコレクターズアイテムとして企画されたものだとしている。