株式会社サードウェーブは、パソコン専門店「ドスパラ」の店舗および公式ECサイトで、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を6月5日（金）に開始した。

対象となる新品のPCを購入する際、メモリ、電源、SSDのカスタマイズが特別価格になるキャンペーン。例えば、メモリの倍増や、電源のアップグレードがプラス777円で選択できる。

また、PC本体、PCパーツ、周辺機器を対象に、「ショッピングクレジット48回分割手数料無料」キャンペーンも併催している。いずれも新品・中古のどちらにも適用可能。

キャンペーン名

夏のボーナス先取りキャンペーン

期間

2026年6月5日（金）11時00分～7月3日（金）10時59分

※店舗は7月2日（木）閉店まで

主なカスタマイズメニュー

対象製品の例

GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載

GALLERIA RL7C-R56-5N

THIRDWAVE AM-C5AIGA-05B Intel Core Ultra搭載

THIRDWAVE F-14RP5V

併催キャンペーン（分割手数料無料）

8GBメモリを16GBへ倍増：777円 16GBメモリを32GBへ倍増：777円 650W電源を750Wへアップグレード：777円 SSDを1TBから2TBへアップグレード：7,777円または17,777円メモリ16GB→32GB：プラス777円 SSD 1TB→2TB：プラス 17,777円メモリ16GB→32GB：プラス777円メモリ8GB→16GB：プラス777円メモリ8GB→16GB：プラス777円期間：2026年6月5日（金）11時00分～8月4日（火）6時59分（※店舗は8月3日閉店まで） 対象：PC、PCパーツ、周辺機器（いずれも新品・中古問わず） 条件：三井住友カードショッピングクレジットの利用