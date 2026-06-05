奥智哉×杢代和人『君は夏のなか』メインビジュアル＆共演キャスト解禁 先行試写会も応募開始！
奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務める7月1日スタートのドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）より、清涼感たっぷりなメインビジュアル、共演者、先行試写会＆制作発表記者会見情報が解禁された。
【写真】共演に芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒロト 役ソロビジュアルも！
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥智哉。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代和人が演じる。
このたび、渉、千晴の恋愛模様に影響を与えていく共演者が解禁。
渉の中学時代からの親友で、成績優秀な関口佳祐役に芳村宗治郎、同じく渉の友人で明るい性格のスポーツマン・平岡大輝役に平川聖大、そして、渉の数少ない女友達で、良き理解者の浅田実花役に駒井蓮が決定した。
さらに、二人の大学編から登場し、重要な役柄となるキャストも決定。千晴の友人で、映画研究部に所属しながら、映画監督を目指している秋吉夕役に今井柊斗、渉のバイト先の先輩で、渉を気にかけてくれている新見聡役を大下ヒロトが演じる。渉と千晴の恋愛模様にどのような影響を与えていくのか…。
メインビジュアルは、キラキラと輝く波打ち際に包まれながら、清涼感あふれる夏のなかに溶け込む渉と千晴が映し出されている。寄り添いながらどこか遠くを見つめる美しい横顔は、まだ見ぬ二人だけの未来を想像させるような、美しいビジュアルに。聖地巡礼を通して描かれる二人の関係性の変化に期待が高まる。
そして、U‐NEXT先行配信直前の6月22日に、奥と杢代がが登壇予定の第1話先行試写会と制作発表記者会見の実施が決定。6月5日12時〜11日23時59分まで、応募フォームで受け付けている。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分放送。U‐NEXTにて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■芳村宗治郎
ぐっちこと関口佳祐役、芳村宗治郎です。
ぐっちは作品の中で箸休めとなるようなキャラクターです。男子高校生らしくはっちゃけていて、渉、平岡と共にバカな話を永遠に繰り返して青春をしています。
撮影外でも三人でいろいろな話をしながら、その仲の良いイメージを作品にぶつけています！ ぐっちにとっての渉はかけがえのない親友です。渉と佐伯、二人の雰囲気や空気感とはまた違った三バカのやりとりを箸休めとしてご覧ください。
■平川聖大
平岡大輝役で出演させていただきます、平川聖大です。
季節も徐々に暖かくなってきましたが、この作品は心温かくも爽やかな青春を感じられる素敵なドラマです！
そして渉、関口、平岡、浅田のアオハルなワチャワチャがとても愛らしいので、ぜひそこにも注目してみてください。
皆様に「平岡推せる！」と思っていただけるよう、演じていきたいと思います。頑張ります！
■駒井蓮
出演が決まった際は、ああ、今年の夏はとても瑞々しくてかけがえのない夏になるだろうな、と思いました。
撮影中も、同じクラスのメンバーとお芝居をする中で、10代にしかない心の機微や無鉄砲さがカタチになっていくのがとても楽しく、渉や佐伯くんの姿にも彼らなりの揺れや逞しさがあって、より一層応援したくなりました。
皆さんも是非、この夏を共に駆け抜けていただけたら嬉しいです。
■今井柊斗
この度、秋吉夕役を演じさせていただきます、今井柊斗です。
出演が決まった際に原作を読ませていただき、主人公である渉と千晴の二人が、ピュアで繊細に透明感を放ちながら紡いでいくストーリーに尊さと温かさを感じました。
僕が演じる秋吉という役も、彼らと同じ時間をピュアに過ごしながら、さまざまな感情を与えてくれる存在です。是非、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■大下ヒロト
初めまして。大下ヒロトです。僕は、渉君のバイト先の先輩・新見聡を演じます。
6月とは思えない暑さの中、汗をかきながら、「ふぅー」と深呼吸をしながら撮影をしております。
新見は少し年上の先輩なので、2人の関係性を温かく見守っていきたいと思っております。是非、よろしくお願いいたします！
【写真】共演に芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒロト 役ソロビジュアルも！
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
このたび、渉、千晴の恋愛模様に影響を与えていく共演者が解禁。
渉の中学時代からの親友で、成績優秀な関口佳祐役に芳村宗治郎、同じく渉の友人で明るい性格のスポーツマン・平岡大輝役に平川聖大、そして、渉の数少ない女友達で、良き理解者の浅田実花役に駒井蓮が決定した。
さらに、二人の大学編から登場し、重要な役柄となるキャストも決定。千晴の友人で、映画研究部に所属しながら、映画監督を目指している秋吉夕役に今井柊斗、渉のバイト先の先輩で、渉を気にかけてくれている新見聡役を大下ヒロトが演じる。渉と千晴の恋愛模様にどのような影響を与えていくのか…。
メインビジュアルは、キラキラと輝く波打ち際に包まれながら、清涼感あふれる夏のなかに溶け込む渉と千晴が映し出されている。寄り添いながらどこか遠くを見つめる美しい横顔は、まだ見ぬ二人だけの未来を想像させるような、美しいビジュアルに。聖地巡礼を通して描かれる二人の関係性の変化に期待が高まる。
そして、U‐NEXT先行配信直前の6月22日に、奥と杢代がが登壇予定の第1話先行試写会と制作発表記者会見の実施が決定。6月5日12時〜11日23時59分まで、応募フォームで受け付けている。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分放送。U‐NEXTにて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■芳村宗治郎
ぐっちこと関口佳祐役、芳村宗治郎です。
ぐっちは作品の中で箸休めとなるようなキャラクターです。男子高校生らしくはっちゃけていて、渉、平岡と共にバカな話を永遠に繰り返して青春をしています。
撮影外でも三人でいろいろな話をしながら、その仲の良いイメージを作品にぶつけています！ ぐっちにとっての渉はかけがえのない親友です。渉と佐伯、二人の雰囲気や空気感とはまた違った三バカのやりとりを箸休めとしてご覧ください。
■平川聖大
平岡大輝役で出演させていただきます、平川聖大です。
季節も徐々に暖かくなってきましたが、この作品は心温かくも爽やかな青春を感じられる素敵なドラマです！
そして渉、関口、平岡、浅田のアオハルなワチャワチャがとても愛らしいので、ぜひそこにも注目してみてください。
皆様に「平岡推せる！」と思っていただけるよう、演じていきたいと思います。頑張ります！
■駒井蓮
出演が決まった際は、ああ、今年の夏はとても瑞々しくてかけがえのない夏になるだろうな、と思いました。
撮影中も、同じクラスのメンバーとお芝居をする中で、10代にしかない心の機微や無鉄砲さがカタチになっていくのがとても楽しく、渉や佐伯くんの姿にも彼らなりの揺れや逞しさがあって、より一層応援したくなりました。
皆さんも是非、この夏を共に駆け抜けていただけたら嬉しいです。
■今井柊斗
この度、秋吉夕役を演じさせていただきます、今井柊斗です。
出演が決まった際に原作を読ませていただき、主人公である渉と千晴の二人が、ピュアで繊細に透明感を放ちながら紡いでいくストーリーに尊さと温かさを感じました。
僕が演じる秋吉という役も、彼らと同じ時間をピュアに過ごしながら、さまざまな感情を与えてくれる存在です。是非、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■大下ヒロト
初めまして。大下ヒロトです。僕は、渉君のバイト先の先輩・新見聡を演じます。
6月とは思えない暑さの中、汗をかきながら、「ふぅー」と深呼吸をしながら撮影をしております。
新見は少し年上の先輩なので、2人の関係性を温かく見守っていきたいと思っております。是非、よろしくお願いいたします！