『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』10月23日公開決定 特報映像も解禁
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の公開日が10月23日と決まった。併せて、不穏な空気が漂う牧場を舞台にした特報映像と、ショーンたちが驚きの表情を浮かべるポスタービジュアルが解禁された。
【動画】ハロウィン・アドベンチャー開幕『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』特報
「ひつじのショーン」は、イギリスのアードマン・アニメーションズが手掛けるストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーション。1995年に公開された映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビューし、2025年にキャラクター誕生30年を迎えた。そして2026年は、アードマン・アニメーションズ設立50周年を迎える。今作は、そんなアニバーサリー・イヤーとなる今年公開となる長編映画第3弾。
おなじみのショーンたちが暮らすモッシーボトム牧場を舞台に、牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない事態が次々と起こっていき…。ショーンがマッドサイエンティストに変身して問題を解決しようとするが、さらに事態は制御不能の大騒動に。牧場主が行方不明になり、おそろしい怪物まで現れて…。
ポスタービジュアルでは、「ショーンたちが帰ってくる！ハロウィン・アドベンチャー開幕」というコピーとともに、丘の上からやってきた“もじゃもじゃの怪物”に驚いて走り出すショーン、ビッツァ―たちの姿が描かれており、「正体不メェ〜のもじゃもじゃ出現！」という不穏な言葉が、これまでにないスリリングな物語を予感させる。
特報映像では、「あのひつじのショーンたちがハロウィンに帰ってくる！」というナレーションと共に、ショーンと仲間たちにとってこれから大変なことが起こりそうな、スリル満点のひつじたちの冒険が垣間見える。平穏なモッシーボトム牧場に突如として現れた“もじゃもじゃの怪物”。果たしてショーンたちは、力を合わせて牧場を守ることができるのか。制御不能の大騒動へと発展していく様子が、スピード感あふれる映像で描かれている。
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は、10月23日より全国公開。
【動画】ハロウィン・アドベンチャー開幕『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』特報
「ひつじのショーン」は、イギリスのアードマン・アニメーションズが手掛けるストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーション。1995年に公開された映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビューし、2025年にキャラクター誕生30年を迎えた。そして2026年は、アードマン・アニメーションズ設立50周年を迎える。今作は、そんなアニバーサリー・イヤーとなる今年公開となる長編映画第3弾。
ポスタービジュアルでは、「ショーンたちが帰ってくる！ハロウィン・アドベンチャー開幕」というコピーとともに、丘の上からやってきた“もじゃもじゃの怪物”に驚いて走り出すショーン、ビッツァ―たちの姿が描かれており、「正体不メェ〜のもじゃもじゃ出現！」という不穏な言葉が、これまでにないスリリングな物語を予感させる。
特報映像では、「あのひつじのショーンたちがハロウィンに帰ってくる！」というナレーションと共に、ショーンと仲間たちにとってこれから大変なことが起こりそうな、スリル満点のひつじたちの冒険が垣間見える。平穏なモッシーボトム牧場に突如として現れた“もじゃもじゃの怪物”。果たしてショーンたちは、力を合わせて牧場を守ることができるのか。制御不能の大騒動へと発展していく様子が、スピード感あふれる映像で描かれている。
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は、10月23日より全国公開。