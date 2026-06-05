気づけばいつも自分から…。追う恋愛ばかりになる女性の特徴
恋愛が始まると、いつも自分から連絡している。会う約束をするのも、関係をつなぐのも自分。そんな“追う恋愛”が続く女性には、共通する行動があります。
“自分から動く量”が多くなっている
連絡するのも、誘うのも、自分からになっていませんか？もちろん行動することは悪くありません。ただ、関係を動かす役割がいつも自分だと、恋愛のバランスは偏ってしまうでしょう。追う恋愛になりやすい女性は、相手が動く前に先回りしてしまう傾向があります。
“合わせること”が増えている
会いたいと言われたら予定を変える。相手の都合に合わせる。そんなことが続いていませんか？好きだからこそ応えたくなりますが、それが当たり前になると、自分の希望は後回しになっていくもの。追う恋愛が続く女性は、気づかないうちに“相手優先”になっています。
“相手の反応”を追いかけている
返信の速さやLINEの温度が気になっていませんか？相手がどう思っているかを追い続けるほど、恋愛の主導権は相手側に寄っていきます。追われる女性は、相手の反応だけで気持ちを決めません。
追う恋愛になりやすい原因は、“好き”そのものではありません。動きすぎる、合わせすぎる、反応を追いすぎる。この積み重ねが、恋愛のバランスを崩していきます。恋愛をうまく続けるために大切なのは、相手を追い続けることではなく、自分のペースをなくさないことです。 ※画像は生成AIで作成しています
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