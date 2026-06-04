歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が５月３０日に都内のホテルで挙式・披露宴を行った。式に出席した大竹しのぶは４日、橋之助の母・三田寛子の涙に、自身も「泣きそう」になったことを明かした。

芸能界から片岡仁左衛門や水谷豊ら、野球界から高橋由伸元巨人監督ら、経済界から筒井義信経団連会長ら約１０００人が出席した盛大な披露宴。最後は、橋之助が父の中村芝翫と三田、能條が母の明美さんに花束を贈呈。感極まった三田は号泣し、何度も涙をぬぐい、橋之助と抱擁した。

大竹は自身のインスタグラムで、披露宴の写真をアップ。「まだ橋之助さん、（国生くん）が、小さい時から知っているのでいつの間にこんなに立派になったのかぁと感慨深いものがありました」「沢山の方がお祝いに駆けつけてそれはそれは立派な披露宴でした。お嫁さんも可愛らしく、ほんとにお似合いのお二人でした」と伝えた。

そして「最後の場面でお母様の三田寛子さん、というか、あっちゃんが、泣いていて私も泣きそうになりました。ほんとにほんとにおめでとう」とつづっている。