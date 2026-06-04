Aぇ! group、来週の『ＳＴＡＲ』でグループ初主演映画『おそ松さん』主題歌をパフォーマンス
6月11日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）では、Aぇ! groupがグループ初主演映画主題歌を披露。国立競技場公演を控える＝LOVEはスペシャルメドレー、ORANGE RANGEは新旧サッカーW杯テーマソングを熱唱する。
【写真】なにわ男子、『ＳＴＡＲ』で最新曲＆代表曲披露
Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌で、6月17日リリースの新曲「でこぼこライフ」を披露。さらに、MCの上垣皓太朗アナとタッグを組む『ＳＴＡＲ』ナビゲーターに小島健が就任する。
櫻坂46は、6月10日発売予定の新曲「Lonesome rabbit：をパフォーマンス。
国立競技場公演を控える＝LOVEは、「お姫様の作り方」「モラトリアム」のスペシャルメドレーを届ける。
ORANGE RANGEは、6月12日から開催される『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムで6月3日に配信リリースされた新曲「1000%」、2006年発売されたNHKサッカードイツ大会放送テーマソング「チャンピオーネ」の熱気あふれるパフォーマンスを披露する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて6月11日19時放送。
【写真】なにわ男子、『ＳＴＡＲ』で最新曲＆代表曲披露
Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌で、6月17日リリースの新曲「でこぼこライフ」を披露。さらに、MCの上垣皓太朗アナとタッグを組む『ＳＴＡＲ』ナビゲーターに小島健が就任する。
国立競技場公演を控える＝LOVEは、「お姫様の作り方」「モラトリアム」のスペシャルメドレーを届ける。
ORANGE RANGEは、6月12日から開催される『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムで6月3日に配信リリースされた新曲「1000%」、2006年発売されたNHKサッカードイツ大会放送テーマソング「チャンピオーネ」の熱気あふれるパフォーマンスを披露する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて6月11日19時放送。