乃木坂46・金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』裏表紙解禁 美脚際立つカットなど4種
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、4種の裏表紙カットが解禁された。
【写真】美脚際立つカットも！ 乃木坂46 金川紗耶1st写真集各裏表紙
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
表紙4種に対し、裏表紙もそれぞれ4種用意。
通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。やんちゃんのヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ。
楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカット。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情が魅力的だ。
セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された1枚を。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこか儚さも感じさせるカットになった。
Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらをのぞき込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まっている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】美脚際立つカットも！ 乃木坂46 金川紗耶1st写真集各裏表紙
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。やんちゃんのヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ。
楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカット。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情が魅力的だ。
セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された1枚を。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこか儚さも感じさせるカットになった。
Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらをのぞき込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まっている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。