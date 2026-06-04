乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』裏表紙（Sony Music Shop限定版）

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　乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、4種の裏表紙カットが解禁された。

【写真】美脚際立つカットも！　乃木坂46 金川紗耶1st写真集各裏表紙

　“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。

　表紙4種に対し、裏表紙もそれぞれ4種用意。

　通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。やんちゃんのヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ。

　楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカット。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情が魅力的だ。

　セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された1枚を。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこか儚さも感じさせるカットになった。

　Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらをのぞき込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まっている。

　乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。