映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア 香取慎吾「Billie Jean」でマイケルポーズ
香取慎吾が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
かつて、テレビ番組でマイケルと共演したことがある香取が登場すると、大きな歓声がわいた。楽しそうに手を振りながらステージに登場し、BGMの「Billie Jean」のシャウトにあわせてポーズを決めて盛り上げた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
かつて、テレビ番組でマイケルと共演したことがある香取が登場すると、大きな歓声がわいた。楽しそうに手を振りながらステージに登場し、BGMの「Billie Jean」のシャウトにあわせてポーズを決めて盛り上げた。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。