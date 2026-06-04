BUDDiiS小川史記×瀬戸利樹W主演のBLドラマ『しもべの王子様』に藤林泰也、清水海李が出演決定！
BUDDiiSの小川史記、瀬戸利樹がダブル主演を務める7月3日スタートのドラマ『しもべの王子様』（TOKYO MX／毎週金曜23時）より、追加キャストとして藤林泰也、清水海李の出演が発表された。
【写真】藤林泰也は直也（小川史記）と高明（瀬戸利樹）の高校の同級生、清水海李は直也の弟役！
累計200万DLを突破した、たつもとみおによる同名の人気BLコミックを実写化。
かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”の社会的立場が逆転。本作は、2人の10年越しの主従関係を描くラブストーリーだ。メイン監督は進藤丈広、脚本は金杉弘子が担当する。
社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの直也（小川）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。
それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…しかし高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて―。
情けなくも滑稽で、どこか歪なまま途切れることのなかった関係。執着にも見えるほどの一途な想いと、プライドや劣等感の狭間でもがきながら、少しずつ変化していく2人の姿を描く。
直也と高明の高校時代の同級生で、直也の父親の会社・五藤建設の取引先の社長令息でもある立木紘斗役には、『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）で注目を浴び、ドラマ『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）ではダブル主演を務めるなど活躍の場を広げる藤林泰也が決定。
高校時代は直也の機嫌をとる取り巻きの1人だった立木だが、10年後、直也と高明の前に再び現れて…物語にどんな波乱を巻き起こすのか？
直也の弟で、五藤建設の社員でもある五藤侑真役には、元甲子園球児という経歴を持ち、ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）などで話題を集める新進気鋭の俳優・清水海李が決定。優秀だった兄・直也に今も劣等感を抱きながら、高圧的な父親の元で社員として働く侑真。そんな侑真が、直也と高明の運命や五藤建設の行く末にどう関わってくるのか？
藤林は「進藤監督と再びご一緒できて感激しております！ 今回の役は、ある意味パンクな役どころです（笑）。学生時代から大人になった立木のギャップをしっかり表現できるよう、楽しみながら挑みました！ ぜひお楽しみにー！」とコメント。
清水は「この度、進藤監督とご一緒させていただくのが3回目になります。まず再びご一緒させていただくことができ、非常に嬉しく思っております。今回は“弟役”として、兄との関係性や感情の揺れを特に大切にして臨みました。素敵なキャスト、スタッフさんと共に作品作りに関わることができて光栄です。多くの視聴者の皆さんに届く事を祈っています」と言葉を寄せている。
ドラマ『しもべの王子様』は、TOKYO MX1にて7月3日より毎週金曜23時放送。
【写真】藤林泰也は直也（小川史記）と高明（瀬戸利樹）の高校の同級生、清水海李は直也の弟役！
累計200万DLを突破した、たつもとみおによる同名の人気BLコミックを実写化。
かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”の社会的立場が逆転。本作は、2人の10年越しの主従関係を描くラブストーリーだ。メイン監督は進藤丈広、脚本は金杉弘子が担当する。
それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…しかし高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて―。
情けなくも滑稽で、どこか歪なまま途切れることのなかった関係。執着にも見えるほどの一途な想いと、プライドや劣等感の狭間でもがきながら、少しずつ変化していく2人の姿を描く。
直也と高明の高校時代の同級生で、直也の父親の会社・五藤建設の取引先の社長令息でもある立木紘斗役には、『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）で注目を浴び、ドラマ『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）ではダブル主演を務めるなど活躍の場を広げる藤林泰也が決定。
高校時代は直也の機嫌をとる取り巻きの1人だった立木だが、10年後、直也と高明の前に再び現れて…物語にどんな波乱を巻き起こすのか？
直也の弟で、五藤建設の社員でもある五藤侑真役には、元甲子園球児という経歴を持ち、ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）などで話題を集める新進気鋭の俳優・清水海李が決定。優秀だった兄・直也に今も劣等感を抱きながら、高圧的な父親の元で社員として働く侑真。そんな侑真が、直也と高明の運命や五藤建設の行く末にどう関わってくるのか？
藤林は「進藤監督と再びご一緒できて感激しております！ 今回の役は、ある意味パンクな役どころです（笑）。学生時代から大人になった立木のギャップをしっかり表現できるよう、楽しみながら挑みました！ ぜひお楽しみにー！」とコメント。
清水は「この度、進藤監督とご一緒させていただくのが3回目になります。まず再びご一緒させていただくことができ、非常に嬉しく思っております。今回は“弟役”として、兄との関係性や感情の揺れを特に大切にして臨みました。素敵なキャスト、スタッフさんと共に作品作りに関わることができて光栄です。多くの視聴者の皆さんに届く事を祈っています」と言葉を寄せている。
ドラマ『しもべの王子様』は、TOKYO MX1にて7月3日より毎週金曜23時放送。