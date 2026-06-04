JO1・川尻蓮、マイケルダンスで会場沸かす “原点”への思いにじむ華麗な姿でレッドカーペット登場
グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
幼少期からマイケル・ジャクソンのパフォーマンスに影響を受け、ダンスに夢中になるきっかけをもらったという川尻。この日はブラックのロングジャケットをスタイリッシュに着こなし、レッドカーペットに登場した。
【写真】カッコイイ…可憐なお辞儀をみせる川尻蓮
フォトセッションでは、マイケルをほうふつとさせるポーズやダンスを披露。軽やかなステップとキレのある動きで会場を沸かせ、注目を集めた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。。
幼少期からマイケル・ジャクソンのパフォーマンスに影響を受け、ダンスに夢中になるきっかけをもらったという川尻。この日はブラックのロングジャケットをスタイリッシュに着こなし、レッドカーペットに登場した。
フォトセッションでは、マイケルをほうふつとさせるポーズやダンスを披露。軽やかなステップとキレのある動きで会場を沸かせ、注目を集めた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。。