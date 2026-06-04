実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』主演のニコラス・ガリツィンが、あの伝説のミーム動画『HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA』を実写で再現した。

ネットに長く親しんできた人なら、金髪のヒーマンが虹色の背景を背負いながら、妙に伸びやかな歌声で「ヘーイェーイェーイェー」と歌い上げる映像を目にしたことがあるだろう。

「HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA」は、もともと2005年に制作されたパロディ動画「Fabulous Secret Powers」から生まれたもの。1980年代のアニメ「He-Man and the Masters of the Universe」の映像に、米バンド、4 Non Blondesの楽曲「What’s Up?」をもとにしたカバー動画で、ヒーマンが壮大に歌っているように見えるシュールさが人気を呼んだ。のちにYouTubeなどで拡散され、世界的なネットミームになっていった。

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この度ガリツィンは、米番組『The Tonight Show』での企画の一部、この伝説のMAD動画を再現。「What’s Up?」の原曲とともに、かつてのアニメ版を再現したサラサラブロンドヘアのウィッグを櫛でとかしながらキメ顔。サビになるとミーム動画の楽曲に切り替わり、あのトリッピーな映像を完全再現した。

And said, “HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA” - The Tonight Show (@FallonTonight)

ガリツィンは映画『マスターズ・オブ・ユニバース』で、アダム／ヒーマン役を現代ヒーローとして見事に熱演。鍛えまくった肉体で力の剣を掲げ、往年の名台詞「力は我にあり！（I have the power!）」と叫ぶ。映画はこの夏最大のアドベンチャー・ファンタジー大作として海外批評家からも熱い支持を集めている。

映画『マスターズ・オブ・ユニバース』は2026年6月5日より日米同時公開。