スマホ版『ポケモンチャンピオンズ』が6月17日配信予定 事前登録もスタート
ポケモンバトルに特化したゲーム『ポケモンチャンピオンズ』のスマホ版が、6月17日より順次配信予定と発表。App StoreとGoogle Playにて事前登録がスタートした。
【写真】「メガライチュウＸ」＆「メガライチュウＹ」のバトルシーン
本作は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様の奥深いポケモンバトルを楽しめるゲームで、Nintendo Switch版が4月8日に配信していた。
この度、ファン待望のスマホ版配信日が6月17日予定と発表に。Nintendo Switchとスマホのクロスプラットフォームで対戦を楽しむことができる。
さらに、スマホ版の配信を記念して、もれなく「ライチュウ」と「ライチュウナイトＸ」「ライチュウナイトＹ」が貰えるキャンペーンを実施予定とのこと。受け取り期間は2026年6月17日から2026年9月2日10時59分までで、受け取り方法はゲーム内の「メールボックス」を確認すると受け取れる。
「メガライチュウＸ」の特性は、5ターンの間全体の場をエレキフィールド状態にする“エレキメイカー”。「メガライチュウＹ」の特性は、お互いの技の命中率が100％になる“ノーガード”だ。
『ポケモンチャンピオンズ』は、Nintendo Switch向けに配信中。iOS／Android向けに2026年6月17日配信予定。価格は基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）。
【写真】「メガライチュウＸ」＆「メガライチュウＹ」のバトルシーン
本作は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様の奥深いポケモンバトルを楽しめるゲームで、Nintendo Switch版が4月8日に配信していた。
この度、ファン待望のスマホ版配信日が6月17日予定と発表に。Nintendo Switchとスマホのクロスプラットフォームで対戦を楽しむことができる。
「メガライチュウＸ」の特性は、5ターンの間全体の場をエレキフィールド状態にする“エレキメイカー”。「メガライチュウＹ」の特性は、お互いの技の命中率が100％になる“ノーガード”だ。
『ポケモンチャンピオンズ』は、Nintendo Switch向けに配信中。iOS／Android向けに2026年6月17日配信予定。価格は基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）。