ジョディ・フォスター、初のフランス映画主演作『プライベート・ケース』7月公開 『急に具合が悪くなる』のエフィラも出演

ジョディ・フォスター、初のフランス映画主演作『プライベート・ケース』7月公開 『急に具合が悪くなる』のエフィラも出演