『スーパーガール』目からビーム＆ロボと共闘、スーパーマンから“Sマーク”継承の瞬間も 初出しアクション満載の特別映像
映画『スーパーガール』（6月26日公開）より、スーパーガールことカーラ・ゾー＝エルの超絶アクションを収めた特別映像「超絶アクション編」が解禁された。あわせて、スーパーガールやロボ、クリプトら主要キャラクターのポスタービジュアル5種も公開された。
【動画】特別映像＜超絶アクション編＞
本作は、昨年公開され世界興行収入6.1億ドル（約950億円※当時）を記録した『スーパーマン』に続く、新生DCユニバース（DCU）の最新作。『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコック演じるスーパーガールを主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。
解禁された映像は、「スーパーマンと私は“ヒーロー”に対する考え方が全く違うの」というカーラのひと言からスタート。「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と続き、スーパーマンとは異なる価値観を持つヒーロー像が示される。さらに、スーパーマンの拠点“孤独の要塞”を訪れる場面も映し出され、ふたりの関係性が物語の中でどう作用していくのか期待が高まる。
初出しとなる超絶アクションシーンもこれでもかと詰め込まれている。カーラが宇宙空間を縦横無尽に飛び回る姿や、目からビームを放つ“ヒートビジョン”などが次々と登場。さらに、スーパーマンの愛犬として人気を集めたスーパードッグ・クリプトが毒に侵される衝撃の展開も描かれる。
カーラの前に立ちはだかるのは、マティアス・スーナールツ演じる宿敵クレム率いるブリガンズ。家族の仇を討つためクレムへの復讐を誓う異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）も加わり、物語は新たな局面を迎える。
さらに注目は、ジェイソン・モモア演じる宇宙最凶の賞金稼ぎロボの参戦だ。バイクからミサイルを発射し、「パーティーの時間だ」と爆炎の中から登場する姿は圧巻。鎖鎌を振り回しながら敵をなぎ倒すロボとカーラの共闘シーンも収められており、作品のスケールの大きさを感じさせる内容となっている。
映像の終盤には、デイビッド・コレンスウェット演じるスーパーマンからカーラへ“Sマーク”のコスチュームが手渡される印象的な場面も登場。「派手だけど、ヒーローだってわかるだろ」という言葉とともに、カーラが“スーパーガール”として踏み出す決定的な瞬間も収められている。
あわせて解禁されたキャラクターポスターには、スーパーガール、ルーシー、ロボ、クリプト、そして宿敵クレムが登場。パンクでカラフルなデザインが、それぞれの個性を際立たせている。
監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが担当する。
果たしてカーラは毒に侵されたクリプトを救い出せるのか。そして、銀河を脅かすクレムの野望を阻止できるのか。新たなDCヒーローの活躍に期待が高まる。
【動画】特別映像＜超絶アクション編＞
本作は、昨年公開され世界興行収入6.1億ドル（約950億円※当時）を記録した『スーパーマン』に続く、新生DCユニバース（DCU）の最新作。『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコック演じるスーパーガールを主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。
初出しとなる超絶アクションシーンもこれでもかと詰め込まれている。カーラが宇宙空間を縦横無尽に飛び回る姿や、目からビームを放つ“ヒートビジョン”などが次々と登場。さらに、スーパーマンの愛犬として人気を集めたスーパードッグ・クリプトが毒に侵される衝撃の展開も描かれる。
カーラの前に立ちはだかるのは、マティアス・スーナールツ演じる宿敵クレム率いるブリガンズ。家族の仇を討つためクレムへの復讐を誓う異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）も加わり、物語は新たな局面を迎える。
さらに注目は、ジェイソン・モモア演じる宇宙最凶の賞金稼ぎロボの参戦だ。バイクからミサイルを発射し、「パーティーの時間だ」と爆炎の中から登場する姿は圧巻。鎖鎌を振り回しながら敵をなぎ倒すロボとカーラの共闘シーンも収められており、作品のスケールの大きさを感じさせる内容となっている。
映像の終盤には、デイビッド・コレンスウェット演じるスーパーマンからカーラへ“Sマーク”のコスチュームが手渡される印象的な場面も登場。「派手だけど、ヒーローだってわかるだろ」という言葉とともに、カーラが“スーパーガール”として踏み出す決定的な瞬間も収められている。
あわせて解禁されたキャラクターポスターには、スーパーガール、ルーシー、ロボ、クリプト、そして宿敵クレムが登場。パンクでカラフルなデザインが、それぞれの個性を際立たせている。
監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが担当する。
果たしてカーラは毒に侵されたクリプトを救い出せるのか。そして、銀河を脅かすクレムの野望を阻止できるのか。新たなDCヒーローの活躍に期待が高まる。