明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“夕凪”村上穂乃佳を救う手だてを考える
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第50回）が6月5日に放送される。
【写真】夕凪（村上穂乃佳）を守る直美（上坂樹里）『風、薫る』第50回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第50回あらすじ
直美は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れる。
一方のりんは夕凪を救う手だてを考える…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】夕凪（村上穂乃佳）を守る直美（上坂樹里）『風、薫る』第50回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第50回あらすじ
直美は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れる。
一方のりんは夕凪を救う手だてを考える…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。