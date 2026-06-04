トム・クルーズ主演『トップガン マーヴェリック』（2022）の続編企画『トップガン3（仮題）』の進捗について、ルーベン・“ペイバック”・フィッチ役のジェイ・エリスが米に語った。

『トップガン マーヴェリック』以降、エリスはペドロ・パスカル主演の映画『Freaky Tales（原題）』（2024）のほか、「ランニング・ポイント」、「全部、彼女のせい」、「夢のマンハッタンライフ」などの注目ドラマに出演。多忙を極めるなかでも、『トップガン3』なら「喜んでスケジュールに組み込みます」と語り、企画の現状を次のように明かした。

「少しずつ前進していると言えるでしょう。脚本はありますし、そのことはすでに発表済みだと思います。パラマウントも、トム（・クルーズ）も、（プロデューサーのジェリー・）ブラッカイマーも、この企画にすごくワクワクしていますよ。」

エリスによると、製作陣にとっての大きな課題は『トップガン マーヴェリック』を超える作品を生み出すことだという。

「絶対的基準は、“どうすれば前作を超えられるか？”という点だと思います。だからこそ、トムはオリジナルの『トップガン』（1986）から『マーヴェリック』まで、長い年月を空けたのでしょう。彼は表現そのものを確実に前進させたいと考えていたのです。そして次回作でも、準備ができ次第、同じことを成し遂げたいと願っています。」

『トップガン3』の製作は、2024年1月に正式決定。2025年2月には、エリスが「脚本が進行中」といたが、それから1年以上が経過した現在も脚本作業は続いているようだ。今後のさらなる進展に期待したい。

なお、続投についてはトム・クルーズ＆エリス以外のキャストも意欲的。ハングマン役グレン・パウエルは「必ず、そのうち進行します」と前向きにし、ルースター役マイルズ・テラーも続編製作に際しては体を鍛えるための時間がほしいといた。

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