美女たちのすっぴんイッキ見！ 奇跡の40・50代 人気女優に元宝塚スターも
普段はきらびやかにメイクアップして公の場に登場する女性タレント。そんな彼女らも、ファンとの距離感が近いネット上では、メイクオフのすっぴんを公開することも。今回は、芸能界の美女たちが普段は見せないノーメイク姿を公開した貴重な瞬間を、彼女たちのInstagram、ブログから紹介したい。
【写真】人気女優は撮影終わりにふらっとすっぴん帰宅 ほか美女6人のノーメイクショット！
■ 小雪
現在、ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中の小雪は、Instagramで撮影直後のオフショットを公開。マネージャーが撮影したという写真には、セットアップを着て颯爽と歩く彼女の姿が収められている。
投稿の中で小雪は「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」と説明し「恒例の私服＋すっぴんです」とつづっている。ファンからは「すっぴん！？には見えません」「素っぴんでも放たれるこのオーラ」「かっこいい 美しい」などの声が集まっている。
■ 中川安奈
昨年3月でNHKを退局して以来、フリーアナウンサーとして民放のバラエティ番組にも登場するなど、ブレイク中の中川安奈。昨年8月25日発売の「週刊プレイボーイ」No.36（集英社）ではグラビアを披露し、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
そんな中川はInstagramのリールにて「すっぴんからメイク完成まで ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」と動画を投稿。「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ…」とつづった。ファンからは「美のカリスマ」「スッピンめっちゃ可愛い」などの声が相次いでいる。
■ 磯山さやか
タレントの磯山さやかは、以前より気になっていたという体幹トレーニングを受講したことをInstagramで報告。「みなさん、安心してください。笑」「私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています」としつつも、「ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」と真意を説明し、「ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね！！」と、今後の変化に期待を寄せている。
そんな磯山は、トレーニング前後に撮ったメイクオフのショットを公開。ファンからは「あら、すっぴんも魅力的」「お顔、すっぴんなんですか⁈」「すっぴんも可愛い〜」「あららすっぴんなお顔も最高級可愛らしい」といった絶賛の声が寄せられている。
本当に50代!? 元宝塚スターのすっぴんにビックリ
■ 上白石萌歌
最近では1月期ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）に主演していた上白石萌歌。2月から3月にかけて上演された舞台『大地の子』に出演していたときにはInstagramで「明治座のまえに、素敵なのぼりが…! ありがとうございます。すっぴんしつれいします」と、劇場前に掲げられたのぼりを背景にした自撮り写真を披露した。
マスク姿ながら、ナチュラルな表情が印象的な1枚に、ファンからは「すっぴん可愛い」「めっちゃ綺麗過ぎです」「もかちゃん初日頑張って」といった声が寄せられている。
■ 森口博子
歌手でタレントの森口博子はブログで「2通りのすっぴん」とつづり、移動中のマスク姿を撮影した2枚の自撮りショットを公開。上下2パターンのアングルで魅せている。ファンからは「若すぎる」「めっちゃ可愛い」などの声が集まっている。
■ 貴城けい
元宝塚歌劇団宙組トップスターで女優の貴城けいは、Instagramで「ゴミ袋買いに行っただけなのよ」と“言い訳”しつつも、コンビニスイーツのソフトクリームの誘惑に負けて買食いしてしまったことを告白。
ハッシュタグでは「#ミニストップの誘惑」「#前の人も買ってたもん」「#前の人もっと豪華バージョンだったから負けた」「#この時間に背徳」「#すっぴんすぎる」と記して、すっぴん姿でソフトクリームを満喫中の自撮りショットを投稿した。ただ、ファンはソフトクリームよりもその52歳を感じさせない透明感のあるすっぴんに驚いたようで、「びっくりするくらいお美しい」「美しすぎる」といった驚きの声が寄せられている。
引用：
「小雪」Instagram（@koyuki_official）
「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
「磯山さやか」Instagram（＠sayakaisoyama）
「上白石萌歌」インスタグラム（＠moka____k）
「森口博子」オフィシャルブログ
「貴城けい」インスタグラム（＠keitakashiro_official）
【写真】人気女優は撮影終わりにふらっとすっぴん帰宅 ほか美女6人のノーメイクショット！
■ 小雪
現在、ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中の小雪は、Instagramで撮影直後のオフショットを公開。マネージャーが撮影したという写真には、セットアップを着て颯爽と歩く彼女の姿が収められている。
■ 中川安奈
昨年3月でNHKを退局して以来、フリーアナウンサーとして民放のバラエティ番組にも登場するなど、ブレイク中の中川安奈。昨年8月25日発売の「週刊プレイボーイ」No.36（集英社）ではグラビアを披露し、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
そんな中川はInstagramのリールにて「すっぴんからメイク完成まで ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」と動画を投稿。「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ…」とつづった。ファンからは「美のカリスマ」「スッピンめっちゃ可愛い」などの声が相次いでいる。
■ 磯山さやか
タレントの磯山さやかは、以前より気になっていたという体幹トレーニングを受講したことをInstagramで報告。「みなさん、安心してください。笑」「私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています」としつつも、「ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」と真意を説明し、「ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね！！」と、今後の変化に期待を寄せている。
そんな磯山は、トレーニング前後に撮ったメイクオフのショットを公開。ファンからは「あら、すっぴんも魅力的」「お顔、すっぴんなんですか⁈」「すっぴんも可愛い〜」「あららすっぴんなお顔も最高級可愛らしい」といった絶賛の声が寄せられている。
本当に50代!? 元宝塚スターのすっぴんにビックリ
■ 上白石萌歌
最近では1月期ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）に主演していた上白石萌歌。2月から3月にかけて上演された舞台『大地の子』に出演していたときにはInstagramで「明治座のまえに、素敵なのぼりが…! ありがとうございます。すっぴんしつれいします」と、劇場前に掲げられたのぼりを背景にした自撮り写真を披露した。
マスク姿ながら、ナチュラルな表情が印象的な1枚に、ファンからは「すっぴん可愛い」「めっちゃ綺麗過ぎです」「もかちゃん初日頑張って」といった声が寄せられている。
■ 森口博子
歌手でタレントの森口博子はブログで「2通りのすっぴん」とつづり、移動中のマスク姿を撮影した2枚の自撮りショットを公開。上下2パターンのアングルで魅せている。ファンからは「若すぎる」「めっちゃ可愛い」などの声が集まっている。
■ 貴城けい
元宝塚歌劇団宙組トップスターで女優の貴城けいは、Instagramで「ゴミ袋買いに行っただけなのよ」と“言い訳”しつつも、コンビニスイーツのソフトクリームの誘惑に負けて買食いしてしまったことを告白。
ハッシュタグでは「#ミニストップの誘惑」「#前の人も買ってたもん」「#前の人もっと豪華バージョンだったから負けた」「#この時間に背徳」「#すっぴんすぎる」と記して、すっぴん姿でソフトクリームを満喫中の自撮りショットを投稿した。ただ、ファンはソフトクリームよりもその52歳を感じさせない透明感のあるすっぴんに驚いたようで、「びっくりするくらいお美しい」「美しすぎる」といった驚きの声が寄せられている。
引用：
「小雪」Instagram（@koyuki_official）
「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
「磯山さやか」Instagram（＠sayakaisoyama）
「上白石萌歌」インスタグラム（＠moka____k）
「森口博子」オフィシャルブログ
「貴城けい」インスタグラム（＠keitakashiro_official）