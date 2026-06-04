TOMOO、『映画クレヨンしんちゃん』主題歌を担当 妖怪だらけの大冒険描く本予告も解禁に
7月31日に公開されるシリーズ最新作『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の主題歌に、TOMOOの「大人になったら」が決定。あわせて、野原一家と妖怪たちが大奮闘する本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】野原一家と妖怪が大奮闘『映画クレヨンしんちゃん』本予告
本作は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの第33作。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが妖怪の国から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ？ 妖怪の国に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。
先日、ゲスト声優として伊藤沙莉、マユリカの出演情報が解禁されると、各種メディアやSNSで大きな話題を呼んだ。さらに、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら豪華実力派声優陣の出演も発表され、注目を集めた。
このたび、卓越したメロディセンスと力強くも温かみのある歌声で多くの人を魅了するシンガーソングライター・TOMOOが、本作の主題歌アーティストに決定。本作のために書き下ろされた楽曲「大人になったら」が、映画を盛り上げる。
TOMOOの前にしんのすけが現れると、対面するなり両手をぎゅっと握ってぐるぐると回り、TOMOOは「初めまして〜！ 嬉しい！ かわいい！」と大興奮。本作の主題歌を担当することについてTOMOOは、「『クレヨンしんちゃん』といえば、子どもの頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです」と喜びを語った。
そして、本作のために書き下ろした主題歌「大人になったら」については、「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた『わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい』と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」と、作品への思いを明かしている。
あわせて、主題歌「大人になったら」を使用した最新予告映像も到着。本楽曲の優しく温かな歌詞と、力強く透き通った歌声が映像と呼応する、ドキドキとワクワクに満ちた映像となっている。
さらに、しんのすけが羽団扇を大きく振りかざし、巨大な風を巻き起こす本ポスタービジュアルも解禁された。おしりだまを取り戻そうと前へ手を伸ばすしんのすけを筆頭に、妖怪の姿となったみさえやひろし、シロ、ひまわり、そしてやこ、まめ太、唐蔵、ピン子たちが、何化妖怪城の城下町に一堂に集結するビジュアルとなっている。キャッチコピーには「オラは、絶対あきらめない!!」とあり、本作の物語の核心へとつながるメッセージに、期待が高まる。
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、7月31日公開。
※TOMOOのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■TOMOO
『クレヨンしんちゃん』といえば、子どもの頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです。
映画からは、目に見えないものや隠れているものを想う心がたくさん伝わってきて、それは自分が普段から大事にしたい感覚とも重なる気がしました。
主題歌「大人になったら」は、そんなこの映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた「わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい」と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います。
しんちゃんたちの不思議な冒険と温かい物語を、この夏の思い出に、ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！
【動画】野原一家と妖怪が大奮闘『映画クレヨンしんちゃん』本予告
本作は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの第33作。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが妖怪の国から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ？ 妖怪の国に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。
このたび、卓越したメロディセンスと力強くも温かみのある歌声で多くの人を魅了するシンガーソングライター・TOMOOが、本作の主題歌アーティストに決定。本作のために書き下ろされた楽曲「大人になったら」が、映画を盛り上げる。
TOMOOの前にしんのすけが現れると、対面するなり両手をぎゅっと握ってぐるぐると回り、TOMOOは「初めまして〜！ 嬉しい！ かわいい！」と大興奮。本作の主題歌を担当することについてTOMOOは、「『クレヨンしんちゃん』といえば、子どもの頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです」と喜びを語った。
そして、本作のために書き下ろした主題歌「大人になったら」については、「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた『わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい』と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」と、作品への思いを明かしている。
あわせて、主題歌「大人になったら」を使用した最新予告映像も到着。本楽曲の優しく温かな歌詞と、力強く透き通った歌声が映像と呼応する、ドキドキとワクワクに満ちた映像となっている。
さらに、しんのすけが羽団扇を大きく振りかざし、巨大な風を巻き起こす本ポスタービジュアルも解禁された。おしりだまを取り戻そうと前へ手を伸ばすしんのすけを筆頭に、妖怪の姿となったみさえやひろし、シロ、ひまわり、そしてやこ、まめ太、唐蔵、ピン子たちが、何化妖怪城の城下町に一堂に集結するビジュアルとなっている。キャッチコピーには「オラは、絶対あきらめない!!」とあり、本作の物語の核心へとつながるメッセージに、期待が高まる。
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』は、7月31日公開。
※TOMOOのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■TOMOO
『クレヨンしんちゃん』といえば、子どもの頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです。
映画からは、目に見えないものや隠れているものを想う心がたくさん伝わってきて、それは自分が普段から大事にしたい感覚とも重なる気がしました。
主題歌「大人になったら」は、そんなこの映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた「わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい」と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います。
しんちゃんたちの不思議な冒険と温かい物語を、この夏の思い出に、ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！