6·î¤ËÂæÉ÷½±Íè¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡¡ÂæÉ÷6¹æ¤ÏÅì¤Ø¡¡Ë½É÷¡¦¹âÇÈ¤Ï¤Þ¤À·Ù²ü¤ò
ÂæÉ÷6¹æ¤ÈÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷6¹æ¤ÏÌÀÆü4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤ÎÅì¤ò¿Ê¤ß¡¢Î¦ÃÏ¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏË½É÷¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢µ¢Âð»þ´Ö¤ÏÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤â°ÂÁ´¤Ê½ê¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷6¹æ+Çß±«Á°Àþ¡¡ÎóÅçÂç¹Ó¤ì¡¡Åìµþ¤âµÏ¿Åª¤ÊÂç±«
º£Æü3Æü¤ÏÂæÉ÷¤äÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯À¸¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤ËºÒ³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤ÊÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤ÎÈ¯À¸¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷6¹æ¼þÊÕ¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¤½¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Î¤Ó¤ëÇß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤¿¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»Í¹ñ¤äµª°ËÈ¾Åç¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î»³¤ÎÆîÅì¼ÐÌÌ¤Ç¹ß¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Û¤«¡¢´ØÅì¤Î³ÆÃÏ¤Ç¤âµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ï¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Ç478.5¥ß¥ê(¸áÁ°5»þ10Ê¬¤Þ¤Ç)¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç173.5¥ß¥ê(¸á¸å2»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)¤È6·î¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·îËö¤«¤é¿·¤·¤¤µ¤¾Ý¾ðÊó¤Î±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü3Æü¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë4ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¤¬¡¢ÌÜ¹õÀî¤ä¿ÀÅÄÀî¡¢Á±Ê¡»ûÀî¡¢ÌîÀî¡¦ÀçÀî¤Ë°ì»þÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¸½ºß¤Ï²ò½ü¡£
¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢Âç·¿¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤Ï¡¢Ä¸»Ò»Ô¤ÎÅì³¤¾å¤òÅì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±«¤Ï¤ä¤ó¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àî¤Ï¤Þ¤À¿å°Ì¤¬¹â¤¯¡¢Î®¤ì¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤»¤º´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷6¹æ¤ÏÅì¤Ø¡¡Ë½É÷¡¦¹âÇÈ¤Ï¤Þ¤À·Ù²ü
ÂæÉ÷6¹æ¤ÏË¼ÁíÈ¾Åç²¤òÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¼þÊÕ¤ÎÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢Âð»þ´Ö¤ÏµÞ¤Ë¥¶¤Ã¤È¹ß¤ë¶¯¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»É÷¤ÎÍ½ÁÛ
3Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡23¥á¡¼¥È¥ë(35¥á¡¼¥È¥ë)
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡25¥á¡¼¥È¥ë(35¥á¡¼¥È¥ë)
4Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡20¥á¡¼¥È¥ë(30¥á¡¼¥È¥ë)
¡»ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ
3Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡6¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡8¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
4Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡6¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡6¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢±«¤Ï¤ä¤ó¤Ç¤«¤é¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£