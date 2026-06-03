ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼Çµï¤¬¸÷¤ë¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«¡¡À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤òÊÑ¤¨¤¿Ì¾±é
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÂç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤è¤ê¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤òÊÑ¤¨¤¿Âç¸ç¤ÎÌ¾±é¤¬¸÷¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹Âç¸ç¤Î±éµ»¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¤Î¡ÈÉ×ÉØ¡É¤½¤·¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÊª¸ì¡£»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤¬·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÒÌ¤Íè¡Ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡£
¡¡°½À¥¤ÏºÊ¤Ç·úÃÛ²È¤Î¹ÃËÜ²»¡¹¡¢Âç¸ç¤ÏÉ×¤Ç¹©Ì³Å¹¤ÎÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦¹ÃËÜ·ò²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÂç¸ç¡£ËÜºî¤Ç¤Î±Ç²è½é¼ç±é¡¢¤µ¤é¤ËÀ§»ÞÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦°ìÊó¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¼«¿È¤â¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤ò¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ï¤·¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£À§»Þ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¸«¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤Î¿Í´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²»¡¹¡Ê°½À¥¡Ë¤È·ò²ð¡ÊÂç¸ç¡Ë¤¬¡¢À¸Á°¤ÎæÆ¡ÊúÉÌÚÎ¤Ì´¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÎæÆ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë²»¡¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·ò²ð¤Ï¤É¤³¤«¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¦ºÊ¤Î»Ñ¤ò¡¢·ò²ð¤Ï³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»¡¹¤¬æÆ¤ÎÉþ¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¤§¡¢¤³¤ì¡£¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂç¸ç¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÓËÜ¾å¡¢¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê2¿Í¤Ç¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²»¡¹¤¬æÆ¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¤âËèÇ¯Ëè·î¡¢Éþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë·ò²ð¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÂç¸ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Èá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¢¡¢²È¤«¤é¤³¤Î¾Ð´é¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤½¤³¤ÇµÓËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë±Ç¤ë¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²»¡¹¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥Ã¤È³ÈÂç¤¹¤ëÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂç¸ç¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¸ç¼«¿È¤â¡¢¡Ö¡ØÂç¸ç¤µ¤ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»£¤ëÄ¾Á°¤Ë´ÆÆÄ¤¬¾¯¤·¸ÀÍÕ¤òÂ¤·¤¿¤êÄ´À°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â·ò²ð¤Ï¼«Ê¬¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¿ÆÉã¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤â·ò²ð¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ò²ð¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹Âç¸ç¤Î±éµ»¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¤Î¡ÈÉ×ÉØ¡É¤½¤·¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÊª¸ì¡£»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤¬·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÒÌ¤Íè¡Ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÂç¸ç¡£ËÜºî¤Ç¤Î±Ç²è½é¼ç±é¡¢¤µ¤é¤ËÀ§»ÞÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦°ìÊó¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¼«¿È¤â¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤ò¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ï¤·¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£À§»Þ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¸«¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤Î¿Í´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²»¡¹¡Ê°½À¥¡Ë¤È·ò²ð¡ÊÂç¸ç¡Ë¤¬¡¢À¸Á°¤ÎæÆ¡ÊúÉÌÚÎ¤Ì´¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÎæÆ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë²»¡¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·ò²ð¤Ï¤É¤³¤«¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¦ºÊ¤Î»Ñ¤ò¡¢·ò²ð¤Ï³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»¡¹¤¬æÆ¤ÎÉþ¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¤§¡¢¤³¤ì¡£¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂç¸ç¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÓËÜ¾å¡¢¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê2¿Í¤Ç¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²»¡¹¤¬æÆ¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¤âËèÇ¯Ëè·î¡¢Éþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë·ò²ð¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÂç¸ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Èá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¢¡¢²È¤«¤é¤³¤Î¾Ð´é¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤½¤³¤ÇµÓËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë±Ç¤ë¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²»¡¹¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥Ã¤È³ÈÂç¤¹¤ëÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂç¸ç¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¸ç¼«¿È¤â¡¢¡Ö¡ØÂç¸ç¤µ¤ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»£¤ëÄ¾Á°¤Ë´ÆÆÄ¤¬¾¯¤·¸ÀÍÕ¤òÂ¤·¤¿¤êÄ´À°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â·ò²ð¤Ï¼«Ê¬¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¿ÆÉã¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤â·ò²ð¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ò²ð¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£